¿Por qué no juega Rafa Nadal en Wimbledon 2024?

Wimbledon llega al calendario de tenis profesional como la próxima gran cita, pero Rafa Nadal no estará entre los participantes en el torneo celebrado en Londres y de categoría Grand Slam. El tenista balear tomó la decisión de no acudir a esta cita al priorizar otras competiciones dentro de un 2024 que podría ser el de su retirada. Dos veces campeón y con muchos resultados de mérito sobre el césped de las pistas del All England Club, repasamos a continuación la razón que ha llevado a Nadal a renunciar a Wimbledon esta temporada, con un motivo de peso en el que España tiene mucha importancia.

Con 38 años, cumplidos de manera reciente el pasado 3 de junio, Nadal afronta sus últimos meses como tenista profesional. Ya sea al término de 2024 o en una gira de despedida en 2025, el tenista español, campeón de 22 torneos de Grand Slam, atisba su retirada y jugar en Wimbledon es uno de los objetivos que no podrá cumplir, al menos esta temporada. Rafa es un tenista metódico y a estas alturas de su trayectoria, conoce las limitaciones provocadas por la edad y, sobre todo, por las lesiones. Por este motivo, estar en Londres jugando en hierba era desaconsejable para él en este 2024.

Nadal quiere jugar los Juegos Olímpicos de París 2024, cuya competición de tenis se celebra del 27 de julio al 4 de agosto. Más allá de las fechas, en las cuales podría encontrar dos semanas de descanso con respecto a Wimbledon, que se juega del 1 al 14 de julio, lo que ha pesado en la decisión de Nadal de renunciar a jugar en Londres es el cambio de superficie.

Después de lesionarse en Brisbane en enero, Rafa Nadal sólo ha competido sobre tierra batida en 2024 y Roland Garros fue el último torneo en el que se empleó. Ir a jugar en hierba y volver a la tierra en los Juegos de París le provocaría un aumento de opciones de lesión, así como restaría tiempo de adaptación a una superficie en la que quiere verse a tope y, a poder ser, luchar por una nueva medalla olímpica tanto en individuales como en dobles, donde formará pareja con Carlos Alcaraz en París.

¿Cuántas veces ha ganado Rafa Nadal Wimbledon?

Con 22 títulos de Grand Slam en su haber, Rafa Nadal también sabe lo que es ganar Wimbledon y lo ha hecho en dos ocasiones. La primera fue en el año 2008, en su tercera final consecutiva ante Roger Federer. Después de perder las dos primeras, en 2006 y 2007, Nadal consiguió imponerse a Federer en un partido que para muchos es el mejor de la historia del tenis, conquistando el trofeo de campeón en Londres. Dos años después, en 2010 y con el checo Tomas Berdych como rival, Nadal ganaría su segundo Wimbledon.

Además de los dos títulos, Nadal tiene en su haber tres finales en el All England Club, las mencionadas de 2006 y 2007, y la de 2011, en la que perdió ante Novak Djokovic. En sus tres últimas participaciones, en 2018, 2019 y 2022, Rafa cedió en semifinales, aunque en el caso de su último partido, no pudo ni siquiera saltar a pista ante Nick Kyrgios debido a una lesión en el abdominal producido en la ronda anterior.