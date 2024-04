Nadal confirma que jugará con Alcaraz el dobles en los Juegos Olímpicos

Era un secreto a voces, pero faltaba que alguno de los dos protagonistas lo confirmara para pensar en ello como una realidad. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, si no hay lesiones o contratiempos de por medio, disputarán juntos la prueba de dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, buscando, de la mano, una medalla para España. Así lo atestiguó Nadal, desde el Mutua Madrid Open, dejando constancia de que, además, le gustaría poder jugar algún torneo de preparación formando pareja con Alcaraz, antes de la cita olímpica.

De esta manera, queda confirmada oficialmente la intención de los dos mejores tenistas españoles de la actualidad de jugar juntos la prueba de dobles en París, como se había rumoreado y ambos habían deslizado con anterioridad. Carlos Alcaraz y Rafa Nadal formarían pareja y, debido al talento que ambos atesoran, una oportunidad real de medalla para España en la cita olímpica.

Nadal confirmó en el canal de TikTok del Mutua Madrid Open su compromiso con Carlos Alcaraz para jugar los dobles en los Juegos Olímpicos, asegurando que no hay demasiado que hablar, si ambos están de acuerdo. «No tiene que preguntarme nada, si no hay nada extraño jugaremos. Es una gran ilusión para mí y si no estoy equivocado me han dicho que para él también», aseguró el doble campeón olímpico en Pekín 2008, en individuales, y en Río 2016, en la disciplina de dobles.

Además, Rafa Nadal dejó en el aire y como una opción jugar un torneo antes de la cita de París formando pareja con Carlos Alcaraz, en el cuadro de dobles, en pos de prepararse para lo que vendría en los Juegos Olímpicos. «Sería bonito poder jugar algún torneo antes de los Juegos para prepararnos, para entendernos una oportunidad de hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Sería algo bueno para los dos y para el equipo español. Veremos cómo evolucionan las cosas. Espero estar a la altura como para ser una buena pareja para él, él seguro que lo será para mí. Veremos a ver dónde podemos llegar», comentó el campeón español, que tiene en los Juegos de París una de las citas más importantes en su año de despedida del tenis profesional.

El físico marca la unión Nadal – Alcaraz en París

Tanto Rafa Nadal como Carlos Alcaraz se han encargado de confirmar que los Juegos Olímpicos son, junto a Roland Garros, la cita más importante de 2024 en sus respectivos calendarios pero, pese a que Nadal aporte luz a la potencial unión entre ambos en París, será el físico el que pueda confirmar o tumbar esta potencial pareja de dobles que tanto ilusiona a España.

Ni Nadal ni Alcaraz están pasando un 2024 sencillo, lidiando con lesiones que les han apartado de varios torneos. Para poder disputar el dobles en París, tendrán que mantenerse sanos, sobre todo en el caso de un mermado Rafa, pero también en el de Alcaraz, que será candidato como el que más al oro olímpico que tanta ilusión le hace como parte de su objetivo de lograr un gran título defendiendo los colores de España.