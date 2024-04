La paliza de Nadal a Blanch desata la polémica de las invitaciones en el Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open vivió una situación histórica este jueves, como parte del emotivo encuentro en el que Rafa Nadal consiguió regalar al público de la Caja Mágica una función más, con su victoria ante Darwin Blanch. La diferencia de edad entre ambos contendientes, más de 21 años, era la mayor en la historia de los Masters 1000, y se notó en demasía en un partido dominado totalmente por un Nadal a medio gas. En el Estadio Manolo Santana disfrutaban con la exhibición de su ídolo, pero al mismo tiempo resonaba una pregunta. ¿Qué hacía Blanch, de 16 años y nº 1.028 del ranking ATP, en el cuadro final de un torneo como el de Madrid?

La respuesta está en las Wild Card, sobre las que ha explotado la polémica en el torneo. Si bien Darwin Blanch es un tenista afincado en España, en concreto en la Ferrero Tennis Academy en la que también se entrena Carlos Alcaraz, su credencial para ganarse una invitación del Mutua Madrid Open no reside ahí, si no en su condición de jugador de la multinacional IMG, que domina igual en el tenis a la hora de ejercer como agencia de representación, como en su faceta de propietaria de torneos.

IMG compró a finales de 2021 la sociedad que era propietaria del Mutua Madrid Open –y del Open de España de Golf– haciéndose con el dominio de un segundo gran torneo del calendario ATP y WTA, además del Miami Open. Como resultado, suya es la potestad de elegir a los Wild Cards de la edición, donde sólo pudimos ver un español de cara al cuadro final, un Martín Landaluce que no sólo es la mayor promesa de la Armada, si no también un tenista llevado por IMG.

La relación IMG – Mutua Madrid Open, el secreto

Los IMG boys Landaluce, Blanch, Jerry Shang, Zizou Bergs, junto con el brasileño Joao Fonseca, al que la multinacional ha tanteado tras su ‘no’ a la universidad, son jugadores emergentes elegidos por la organización del Mutua Madrid Open para participar, con invitación, en el cuadro final. No se discuten los resultados, ya que, de hecho los dos últimos avanzaron a segunda ronda y sólo Blanch cayó con estrépito, pero sí que hayan sido sólo jóvenes internacionales los escogidos, por encima de sus méritos y por el mero hecho de pertenecer a la empresa, y no tenistas locales, como se acostumbra a ver en otros torneos.

Casi al mismo tiempo que Blanch comenzaba a desentonar –como es normal a sus 16 años– en el duelo ante Rafa Nadal en el Estadio Manolo Santana, en la pista de al lado, la Arantxa Sánchez Vicario, un español, y no cualquiera, lograba el pase a segunda ronda del Mutua Madrid Open. Roberto Bautista, de regreso tras una grave lesión que le ha hecho caer hasta el pozo del Top-100, tuvo que beneficiarse de un lucky looser para acceder al cuadro, tras ceder en la final de una fase previa que por currículum y localía nunca debió haber jugado.

Roberto Bautista explota tras el ‘no’ del torneo

La comparación con Blanch contaba con tintes ventajistas, pero la victoria de uno y la flagrante derrota del otro, al mismo tiempo, hacía evidente la cuestión a Bautista sobre las Wild Cards de IMG en Madrid. «Me ha tocado jugar la previa, eso es todo. La verdad que esperaba tener una invitación, pero bueno, yo siempre he estado en una posición de privilegio, escuchando a compañeros míos quejándose. Entiendo que el torneo es propiedad de IMG y favorezca a sus clientes, entiendo que miren por lo suyo, pero no comparto que este torneo tenga grandísimas cantidades de dinero de instituciones españolas y que eso no sirva para nada», comentó Bautista en zona mixta.

Delighting his home crowd 🇪🇸 A semi-finalist in Madrid in 2014, Roberto @BautistaAgut opens with a 7-6(4) 4-6 6-1 win over Galan.#MMOpen pic.twitter.com/8nJVjC86Ku — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2024

«Eso no pasa en ningún lugar del mundo, en ningún país, ningún torneo de los que yo juego vemos algo así. Esto solo pasa aquí», afirmaba el tenista castellonense, de 36 años, ex top-10, con 11 títulos y 400 victorias como profesional a sus espaldas.

La realidad es que otros torneos, como sucede con el Masters 1000 de Roma, por citar al más cercano, pertenecen a las federaciones del país organizador –en ese caso, Italia– y por tanto, los jugadores locales son mayoría o incluso totalidad a la hora de copar las Wild Cards. Sin embargo, en el caso de Madrid, más allá del mandato de IMG, se ha echado de menos un guiño al tenis local en un torneo en el que el número 57 del ranking ATP, Pedro Martínez, fue primer cabeza de serie de la previa –y perdió el primer partido– tras no ser considerado susceptible de gozar con una invitación, en un caso similar al de Roberto Bautista, quien, pese a todo, ha podido arrancar un triunfo en el cuadro final de un Mutua Madrid Open que le dio la espalda.