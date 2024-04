Alcaraz despeja todas las dudas y se estrena con una victoria inapelable en Madrid

Carlos Alcaraz está listo y al 100% para defender su título de campeón en el Mutua Madrid Open. Todas las dudas sobre el estado físico del ganador de las ediciones de 2022 y 2023 quedaron disipadas en su partido de debut en Madrid ante Alexander Shevchenko. Ni rastro de molestias en el antebrazo por parte de Alcaraz, que pasó por encima de un rival al que pesó el escenario y ver el poderío de un coloso enfrente, con el Estadio Manolo Santana volcado para apoyar a su ídolo.

Después de llegar con dudas al estreno, la versión mostrada por Alcaraz en el encuentro de segunda ronda del Mutua Madrid Open ejerce de bálsamo para tranquilizar a todos aquellos que dudan del rendimiento de un tenista que tiene en Madrid a un lugar en el que se siente como en casa y donde puede salir su mejor versión con la continuidad necesaria para considerarle favorito a todo.

Shevchenko, que venía de ganar a Rinderknech en primera ronda y romper una mala racha, quedó consumido por el ambiente y volvió a ver los fantasmas de las últimas semanas. El kazajo, recién nacionalizado, no estuvo a la altura del rendimiento que se le esperaba, vetado por un Alcaraz que dominó el punto a su antojo y también fue ganador cuando se tuvo que poner el mono de trabajo para acabar golpeando al contraataque.

La puesta a punto de Alcaraz, completada

No pudo competir en el Trofeo Conde de Godó ni tampoco, anteriormente, en Montecarlo, pero Carlos Alcaraz tenía un objetivo en Madrid, que no sólo era participar si no ganar en un torneo muy especial para él. Alcaraz es un jugador sentimental y recibir el apoyo, incondicional, de la grada de la Caja Mágica le espolea para sacar su mejor versión, apartar los problemas existentes y exhibir un juego que, a su tope, es casi inalcanzable para sus rivales sobre tierra batida.

La irregularidad al saque de Shevchenko colaboró para que la función de Carlos Alcaraz fuera lo más plácida posible, en un día que necesitaba que todo le fuera a favor, como así sucedió. El cielo nublado de Madrid fue lo único que no acompañó en un debut idílico y que devuelve el optimismo sobre su figura hacia la categoría que le corresponde, que no es otra que la de candidato a ganar, en su caso por tercera vez, el Masters 1000 de Madrid.

Make it TWELVE in a row in Madrid 😎@carlosalcaraz takes care of Shevchenko 6-2 6-1!#MMOpen pic.twitter.com/n8oLFSH0LR — Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2024

La mejor versión de Alcaraz fue, como casi siempre, la que le vio más concentrado, sin estridencias, fijado en el objetivo. Agresivo, intenso y preciso a partes iguales, navegar con el viento a favor le hizo mucho bien, pero su sensación de superioridad dio la impresión de no poder ser frenada por su rival, sea cual fuera el contexto y aunque Shevchenko hubiera mostrado una mejor cara en el partido. Carlos Alcaraz tuvo uno de esos días imparables, de hacer vibrar a la afición y monopolizar el dominio durante la hora y 9 minutos que duró el encuentro.