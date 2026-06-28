Cerca de 200.000 extranjeros nacionalizados por Chávez para ganar su referéndum de 2004 eran colombianos

Cerca de 200.000 extranjeros nacionalizados por el narcodictador venezolano, Hugo Chávez, en la antesala del referéndum revocatorio de 2004, una maniobra que entraña similitudes con la ley de nietos del exilio del Gobierno de Pedro Sánchez, eran colombianos.

OKDIARIO publica hoy cómo el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha copiado con su proceso de dar derecho a voto a nietos de exiliados o descendientes de emigrantes, a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la estrategia de nacionalización masiva de extranjeros que Chávez usó de cara a esa consulta convocada en 2004 para asegurar su continuidad en el poder.

El Gobierno de PSOE y Sumar ha cifrado en 2,6 millones las solicitudes de nacionalización por esta vía, después de concluir el plazo el pasado octubre. De aquí, más de medio millón de peticiones ya han sido autorizadas, con los consiguientes efectos electorales. Por ejemplo, en las pasadas elecciones andaluzas, votaron ya descendientes de emigrantes españoles que han sido nacionalizados en los últimos años como españoles con la llamada Ley de nietos.

Este proceso tendrá consecuencias en las próximas elecciones generales. Como lo tuvo una operación similar acometida por el sátrapa bolivariano Chávez. Meses antes de aquella votación del 15 de agosto de 2004, el régimen de Chávez lanzó la conocida como Misión Identidad, dirigida a nacionalizar a ciudadanos extranjeros y dar cédula de identidad a venezolanos de zonas rurales y marginales que carecían de papeles.

Esta campaña fue objeto de críticas por parte de la oposición, que denunció la nacionalización exprés de cerca de 300.000 ciudadanos extranjeros, especialmente colombianos, con tal de incorporarlos al padrón electoral.

Un responsable de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería de Venezuela (Onidex), José Morales, ofreció entonces cifras oficiales al diario colombiano El Tiempo, indicando que hasta la entrada en vigor del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, enmarcado en el operativo Misión Identidad, se calculaba que había 1.500.000 extranjeros en situación irregular en el país caribeño.

En concreto, Morales señaló que se procesaron solicitudes de nacionalización de unos 700.000 extranjeros, siendo validadas 273.000 hasta el mes de julio de 2004, es decir, con anterioridad al referéndum revocatorio del 15 de agosto de aquel año, donde Chávez se impuso con el 59% de los votos.

Asimismo, este alto cargo del chavismo precisó que el 85% de las 700.000 solicitudes de extranjeros, en torno a 595.000, fueron realizadas por ciudadanos colombianos. «Ese número de nacionalizaciones, para Venezuela, es todo un récord, pues anualmente apenas se otorgaban entre 600 y 2.000 por año», recogió la información de El Tiempo.

Residencia inmediata

Además, el responsable de la Onidex, organismo conocido hoy como Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), manifestó que todavía quedarían «800.000 extranjeros en Venezuela sin papeles», y negó que este programa fuese concebido con un objetivo electoral.

Sin embargo, una comisión especial de la Asamblea Nacional del país caribeño concluyó que «se otorgó la nacionalidad venezolana a personas que ingresan y permanecen ilegalmente en el país, sin la debida verificación de documentos», y certificó la existencia de «casos en los que, aunque la solicitud era de naturalización, a las personas se les entregaba inmediatamente la residencia, lo que les permitía votar», publicó el citado rotativo.

Por su parte, Nelson Rampersad, entonces negociador de la alianza opositora Coordinadora Democrática ante el Poder Electoral, calificó de «evidente fraude» la nacionalización de más de 200.000 extranjeros venezolanos dos meses antes del referendo revocatorio.

En este contexto, el que era vicepresidente de Venezuela en ese momento, José Vicente Rangel, también esgrimió que no tenían ningún propósito proselitista el otorgamiento masivo de la nacionalidad venezolana a más de 250.000 extranjeros en la mitad de 2004. Pero acto seguido, reconoció que si ello se traduce en votos para el presidente Hugo Chávez, «mucho mejor», sentenció.