Esta es la orden del Gobierno para dar el derecho al voto a nietos de falsos exiliados que emigraron antes de la Guerra Civil

Una instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 es la que está motivando la nacionalización de nietos de emigrantes que salieron de España sin motivaciones políticas antes de la Guerra Civil, no siendo, por tanto, exiliados. Precisamente, OKDIARIO reveló este miércoles el caso de una familia de Asturias que se instaló en Chile en enero de 1936. Sin embargo, sus descendientes en el país andino han obtenido la nacionalidad como nietos de estos falsos exiliados conforme a la ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre el alcance de dicha instrucción —publicada en el BOE del 26 de octubre de 2022— advierte el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, en conversación con este periódico. El que fuera embajador de España en Senegal entre 2015 y 2020 subraya que «pocos días después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia publicó una instrucción en la cual determinaba que hay un supuesto en esa ley que incluye a aquellas personas descendientes de quienes abandonaron España por razones políticas, por la Guerra Civil, y que se amplía a cualquier nieto de españoles».

En concreto, el texto de la instrucción -firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y entonces directora general de Seguridad Pública y Fe Pública del Ministerio de Justicia- señala que podrán optar a la nacionalización «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Una interpretación amplia que el Ejecutivo explica así: «De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo».

La conocida como ley de nietos considera exiliados a quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra la Segunda República, y el 28 de diciembre de 1978, víspera de la entrada en vigor de la Constitución española.

Extracto de la instrucción de Justicia sobre la ‘ley de nietos’ del exilio.

Con todo, y mientras se siguen tramitando nacionalizaciones en la red consular española (ya se han aceptado medio millón de 2,4 millones de solicitudes), Virella deja claro que «lo que debe hacer la Administración pública es aplicar la ley, velando por su cumplimiento, y también las instrucciones, dictámenes o resoluciones de las instituciones pertinentes».

No obstante, el diplomático denuncia la falta de planificación del Gobierno para atender estas peticiones con recursos humanos y materiales suficientes. «Hay oficinas consulares donde no se está respetando la jornada laboral, asumiendo más carga del trabajo habitual, con más presión, y muchas veces, en instalaciones en malas condiciones», remarca.

«Todo ello está generando gran insatisfacción entre los usuarios, que culpan del atasco a los servicios consulares como si ellos fueran culpables de esa falta de medios, que es responsabilidad del Gobierno», relata Virella. Por poner un ejemplo, el presidente de ADE se refiere al caso de Cuba, donde cunde la «desesperación» de «decenas de miles» de nietos de españoles por salir del país, teniendo en cuenta la situación «crítica» de la isla.

«Reemplazo electoral»

Entretanto, el Partido Popular ha denunciado que la aplicación de esta ley supone un «reemplazo electoral» encubierto. Los nuevos nacionalizados tendrán derecho a voto en las próximas elecciones generales.

Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, advirtió en una reciente entrevista en OKDIARIO que estas nacionalizaciones de supuestos nietos y bisnietos de exiliados, junto a las anunciadas regularizaciones de inmigrantes, son el nuevo «pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder».

«Las elecciones de 2023 se basaron en la compra nacionalista de la voluntad del pueblo de Cataluña. También jugaron con el desincentivo del voto por correo. Y pienso que ahora pueden estar haciendo lo mismo con las regularizaciones y las nacionalizaciones masivas», señaló la dirigente madrileña.