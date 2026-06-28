Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del sábado 27 de junio

La tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin este sábado 27 de junio con seis partidos y tres grupos por definir. Los grupos J, K y L se deciden con una emoción máxima. Se juegan los encuentros Panamá – Inglaterra y Croacia – Ghana (del grupo L). También el Colombia-Portugal y el RD Congo-Uzbekistán (grupo K). Por último, Argentina-Jordania y Argelia y Austria (grupo J).

Cómo quedó el Panamá – Inglaterra (0-2)

Con más sufrimiento del esperado, Inglaterra ganó a Panamá con dos goles en la segunda parte. El primero fue de Bellingham, el segundo de Harry Kane. Los dos salvaron el susto, ya que hasta el primer tanto, Inglaterra era segunda de grupo, metiéndose en un lío. Finalmente, arregló la papeleta y pasa como primera, lo esperado.

Resultado del Croacia – Ghana (2-1)

Emoción máxima en un duelo que decidió el segundo puesto del grupo L. Croacia y Ghana se lo jugaron en el cara a cara y la moneda cayó con gran tensión para la selección europea. Los de Modric se llevaron el triunfo con un tanto de Vlasic en el tramo final. Antes, los croatas se adelantaron con un gol de Sucic y Ghana empató por medio de Luckassen. Croacia va segunda y Ghana pasa como tercera.

Cuánto ha quedado el Colombia – Portugal

La primera plaza del grupo K se decide con un partidazo y no es otro que este Colombia-Portugal. A la selección sudamericana, con 6 puntos, le vale un empate. El combinado luso, en cambio, está obligado a ganar si quiere ser primero. La primera plaza de este grupo podría ser rival de España en unos hipotéticos octavos de final.

Cómo ha quedado el RD Congo – Uzbekistán

La RD Congo también se puede clasificar y para ello debe ganar a Uzbekistán en esta última jornada de la fase de grupos. El conjunto africano tiene un punto, logrado ante Portugal, y es favorita para lograr la machada ante un conjunto asiático que llega con cero puntos a este partido.

Resultado del Argelia – Austria

El rival de España en dieciseisavos de final en Los Ángeles saldrá de este partido entre Argelia y Austria. Ambas tienen tres puntos y la que sea segunda se medirá al combinado español. Austria con empatar le valdría.

Así quedó el Jordania – Argentina

Jordania tiene cero puntos y ya está eliminada. Pero juega su último partido contra Argentina. La selección albiceleste es segura primera, pero buscará el pleno de puntos en este último partido.