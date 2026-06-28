Los dieciseisavos de final del Mundial 2026: cuándo son, a qué hora empiezan y dónde ver por televisión en directo y en vivo online
Consulta la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo todos los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026
Llega la fase eliminatoria en el Mundial 2026 y por delante tenemos unos dieciseisavos apasionantes en los que puede ocurrir de todo
La fase de grupos ha terminado en el Mundial 2026 y sin tiempo para descansar arranca una emocionante ronda de dieciseisavos de final en la que las selecciones favoritas a llevarse la Copa del Mundo buscarán no fallar en sus respectivas eliminatorias. Y es que es verdad que el cuadro ya nos ha dejado emparejamientos bastante interesantes y seguramente más de una de las candidatas a salir campeona quedará apeada antes de lo esperado.
Los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica – Canadá. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas. Dazn y La1.
Lunes 29 de junio
- Brasil – Japón. Estadio de Houston a las 19:00 horas. Dazn y La1.
- Alemania – Paraguay. Estadio de Boston a las 22:30 horas. Dazn.
Martes 30 de junio
- Holanda – Marruecos. Estadio de Monterrey a las 3:00 horas. Dazn.
- Costa de Marfil – Noruega. Estadio de Dallas a las 19:00 horas. Dazn.
- Francia – Suecia. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 23:00 horas. Dazn y La1.
Miércoles 1 de julio
- México – Ecuador. Estadio Ciudad de México a las 3:00 horas. Dazn.
- Inglaterra – República del Congo. Estadio de Atlanta a las 18:00 horas. Dazn.
- Bélgica – Senegal. Estadio de Seattle a las 22:00 horas. Dazn.
Jueves 2 de julio
- Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina. Estadio de la Bahía de San Francisco a las 2:00 horas. Dazn.
- España – Austria. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas. Dazn y La1.
Viernes 3 de julio
- Portugal – Croacia. Estadio de Toronto a las 1:00 horas. Dazn.
- Suiza – Argelia. Estadio BC Place Vancouver a las 5:00 horas. Dazn.
- Australia – Egipto. Estadio de Dallas a las 20:00 horas. Dazn.
Sábado 4 de julio
- Argentina – Cabo Verde. Estadio de Miami a las 00:00 horas. Dazn.
- Colombia – Ghana. Estadio de Kansas City a las 3:30 horas. Dazn.
Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación
Grupo A
- México 2-0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2-1 República Checa
- República Checa 1-1 Sudáfrica
- México 1-0 Corea del Sur
- República Checa 0-3 México
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur
Clasificación grupo A
- México – 9 puntos.
- Sudáfrica – 4 puntos.
- Corea del Sur – 3 puntos.
- República Chequia – 1 punto.
Grupo B
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Qatar 1-1 Suiza
- Canadá 6-0 Qatar
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
- Suiza 2-1 Canadá
- Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar
Clasificación grupo B
- Suiza – 7 puntos.
- Canadá – 4 puntos.
- Bosnia y Herzegovina – 4 puntos.
- Qatar – 1 punto.
Grupo C
- Brasil 1-1 Marruecos
- Haití 0-1 Escocia
- Escocia 0-1 Marruecos
- Brasil 3-0 Haití
- Escocia 0-3 Brasil
- Marruecos 4-2 Haití
Clasificación grupo C
- Brasil – 7 puntos.
- Marruecos – 7 puntos.
- Escocia – 3 puntos.
- Haití – 0 puntos.
Grupo D
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Australia 2-0 Turquía
- Estados Unidos 2-0 Australia
- Turquía 0-1 Paraguay
- Turquía 3-2 Estados Unidos
- Paraguay 0-0 Australia
Clasificación grupo D
- Estados Unidos – 6 puntos.
- Australia – 4 puntos.
- Paraguay – 4 puntos.
- Turquía – 3 puntos.
Grupo E
- Alemania 7-1 Curazao
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador
- Ecuador 0-0 Curazao
- Alemania 2-1 Costa de Marfil
- Curazao 0-2 Costa de Marfil
- Ecuador 2-1 Alemania
Clasificación grupo E
- Alemania – 6 puntos.
- Costa de Marfil – 6 puntos.
- Ecuador – 4 puntos.
- Curazao – 1 punto.
Grupo F
- Holanda 2-2 Japón
- Suecia 5-1 Túnez
- Holanda 5-1 Suecia
- Túnez 0-4 Japón
- Japón 1-1 Suecia
- Túnez 1-3 Holanda
Clasificación grupo F
- Holanda – 7 puntos.
- Japón – 5 puntos.
- Suecia – 4 puntos.
- Túnez – 0 puntos.
Grupo G
- Bélgica 1-1 Egipto
- Irán 2-2 Nueva Zelanda
- Egipto 0-0 Irán
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto
- Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
- Egipto 1-1 Irán
Clasificación grupo G
- Bélgica – 5 puntos.
- Egipto – 5 puntos.
- Irán – 3 puntos.
- Nueva Zelanda – 1 punto.
Grupo H
- España 0-0 Cabo Verde
- Arabia Saudí 1-1 Uruguay
- España 4-0 Arabia Saudí
- Uruguay 2-2 Cabo Verde
- España 1-0 Uruguay
- Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí
Clasificación grupo H
- España – 7 puntos.
- Cabo Verde – 3 puntos.
- Uruguay – 2 puntos.
- Arabia Saudí – 2 puntos.
Grupo I
- Francia 3-1 Senegal
- Irak 1-4 Noruega
- Francia 3-0 Irak
- Noruega 3-2 Senegal
- Noruega 1-4 Francia
- Senegal 5-0 Irak
Clasificación grupo I
- Francia – 9 puntos.
- Noruega – 6 puntos.
- Senegal – 3 puntos.
- Irak – 0 puntos.
Grupo J
- Argentina 3-0 Argelia
- Austria 3-1 Jordania
- Argentina 2-0 Austria
- Jordania 1-2 Argelia
- Argelia 3-3 Austria
- Jordania 1-3 Argentina
Clasificación grupo J
- Argentina – 9 puntos.
- Austria – 4 puntos.
- Argelia – 4 puntos.
- Jordania – 0 puntos.
Grupo K
- Portugal 1-1 República del Congo
- Uzbekistán 1-3 Colombia
- Portugal 5-0 Uzbekistán
- Colombia 1-0 República del Congo
- Colombia 0-0 Portugal
- República del Congo 3-1 Uzbekistán
Clasificación grupo K
- Colombia – 7 puntos.
- Portugal – 5 puntos.
- República del Congo – 4 puntos.
- Uzbekistán – 0 puntos.
Grupo L
- Inglaterra 4-2 Croacia
- Ghana 1-0 Panamá
- Inglaterra 0-0 Ghana
- Panamá 0-1 Croacia
- Panamá 0-2 Inglaterra
- Croacia 2-1 Ghana
Clasificación grupo L
- Inglaterra – 7 puntos.
- Croacia – 6 puntos.
- Ghana – 4 puntos.
- Panamá – 0 puntos.
Temas:
- Mundial 2026