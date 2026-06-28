Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026: cuándo son, a qué hora empiezan y dónde ver por televisión en directo y en vivo online

Consulta la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo todos los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Llega la fase eliminatoria en el Mundial 2026 y por delante tenemos unos dieciseisavos apasionantes en los que puede ocurrir de todo

España, Uruguay, horario
La selección española celebra un gol ante Arabia Saudí. (Getty)

La fase de grupos ha terminado en el Mundial 2026 y sin tiempo para descansar arranca una emocionante ronda de dieciseisavos de final en la que las selecciones favoritas a llevarse la Copa del Mundo buscarán no fallar en sus respectivas eliminatorias. Y es que es verdad que el cuadro ya nos ha dejado emparejamientos bastante interesantes y seguramente más de una de las candidatas a salir campeona quedará apeada antes de lo esperado.

Los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica – Canadá. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas. Dazn y La1.

Lunes 29 de junio

  • Brasil – Japón. Estadio de Houston a las 19:00 horas. Dazn y La1.
  • Alemania – Paraguay. Estadio de Boston a las 22:30 horas. Dazn.

Martes 30 de junio

  • Holanda – Marruecos. Estadio de Monterrey a las 3:00 horas. Dazn.
  • Costa de Marfil – Noruega. Estadio de Dallas a las 19:00 horas. Dazn.
  • Francia – Suecia. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 23:00 horas. Dazn y La1.

Miércoles 1 de julio

  • México – Ecuador. Estadio Ciudad de México a las 3:00 horas. Dazn.
  • Inglaterra – República del Congo. Estadio de Atlanta a las 18:00 horas. Dazn.
  • Bélgica – Senegal. Estadio de Seattle a las 22:00 horas. Dazn.

Jueves 2 de julio

  • Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina. Estadio de la Bahía de San Francisco a las 2:00 horas. Dazn.
  • España – Austria. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas. Dazn y La1.

Viernes 3 de julio

  • Portugal – Croacia. Estadio de Toronto a las 1:00 horas. Dazn.
  • Suiza – Argelia. Estadio BC Place Vancouver a las 5:00 horas. Dazn.
  • Australia – Egipto. Estadio de Dallas a las 20:00 horas. Dazn.

Sábado 4 de julio

  • Argentina – Cabo Verde. Estadio de Miami a las 00:00 horas. Dazn.
  • Colombia – Ghana. Estadio de Kansas City a las 3:30 horas. Dazn.

Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación

Grupo A

  • México 2-0 Sudáfrica
  • Corea del Sur 2-1 República Checa
  • República Checa 1-1 Sudáfrica
  • México 1-0 Corea del Sur
  • República Checa 0-3 México
  • Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Clasificación grupo A

  1. México – 9 puntos.
  2. Sudáfrica – 4 puntos.
  3. Corea del Sur – 3 puntos.
  4. República Chequia – 1 punto.

Grupo B

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
  • Qatar 1-1 Suiza
  • Canadá 6-0 Qatar
  • Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
  • Suiza 2-1 Canadá
  • Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Clasificación grupo B

  1. Suiza – 7 puntos.
  2. Canadá – 4 puntos.
  3. Bosnia y Herzegovina – 4 puntos.
  4. Qatar – 1 punto.

Grupo C

  • Brasil 1-1 Marruecos
  • Haití 0-1 Escocia
  • Escocia 0-1 Marruecos
  • Brasil 3-0 Haití
  • Escocia 0-3 Brasil
  • Marruecos 4-2 Haití

Clasificación grupo C

  1. Brasil – 7 puntos.
  2. Marruecos – 7 puntos.
  3. Escocia – 3 puntos.
  4. Haití – 0 puntos.

Grupo D

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay
  • Australia 2-0 Turquía
  • Estados Unidos 2-0 Australia
  • Turquía 0-1 Paraguay
  • Turquía 3-2 Estados Unidos
  • Paraguay 0-0 Australia

Clasificación grupo D

  1. Estados Unidos – 6 puntos.
  2. Australia – 4 puntos.
  3. Paraguay – 4 puntos.
  4. Turquía – 3 puntos.

Grupo E

  • Alemania 7-1 Curazao
  • Costa de Marfil 1-0 Ecuador
  • Ecuador 0-0 Curazao
  • Alemania 2-1 Costa de Marfil
  • Curazao 0-2 Costa de Marfil
  • Ecuador 2-1 Alemania

Clasificación grupo E

  1. Alemania – 6 puntos.
  2. Costa de Marfil – 6 puntos.
  3. Ecuador – 4 puntos.
  4. Curazao – 1 punto.

Grupo F

  • Holanda 2-2 Japón
  • Suecia 5-1 Túnez
  • Holanda 5-1 Suecia
  • Túnez 0-4 Japón
  • Japón 1-1 Suecia
  • Túnez 1-3 Holanda

Clasificación grupo F

  1. Holanda – 7 puntos.
  2. Japón – 5 puntos.
  3. Suecia – 4 puntos.
  4. Túnez – 0 puntos.

Grupo G

  • Bélgica 1-1 Egipto
  • Irán 2-2 Nueva Zelanda
  • Egipto 0-0 Irán
  • Nueva Zelanda 1-3 Egipto
  • Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
  • Egipto 1-1 Irán

Clasificación grupo G

  1. Bélgica – 5 puntos.
  2. Egipto – 5 puntos.
  3. Irán – 3 puntos.
  4. Nueva Zelanda – 1 punto.

Grupo H

  • España 0-0 Cabo Verde
  • Arabia Saudí 1-1 Uruguay
  • España 4-0 Arabia Saudí
  • Uruguay 2-2 Cabo Verde
  • España 1-0 Uruguay
  • Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí

Clasificación grupo H

  1. España – 7 puntos.
  2. Cabo Verde – 3 puntos.
  3. Uruguay – 2 puntos.
  4. Arabia Saudí – 2 puntos.

Grupo I

  • Francia 3-1 Senegal
  • Irak 1-4 Noruega
  • Francia 3-0 Irak
  • Noruega 3-2 Senegal
  • Noruega 1-4 Francia
  • Senegal 5-0 Irak

Clasificación grupo I

  1. Francia – 9 puntos.
  2. Noruega – 6 puntos.
  3. Senegal – 3 puntos.
  4. Irak – 0 puntos.

Grupo J

  • Argentina 3-0 Argelia
  • Austria 3-1 Jordania
  • Argentina 2-0 Austria
  • Jordania 1-2 Argelia
  • Argelia 3-3 Austria
  • Jordania 1-3 Argentina

Clasificación grupo J

  1. Argentina – 9 puntos.
  2. Austria – 4 puntos.
  3. Argelia – 4 puntos.
  4. Jordania – 0 puntos.

Grupo K

  • Portugal 1-1 República del Congo
  • Uzbekistán 1-3 Colombia
  • Portugal 5-0 Uzbekistán
  • Colombia 1-0 República del Congo
  • Colombia 0-0 Portugal
  • República del Congo 3-1 Uzbekistán

Clasificación grupo K

  1. Colombia – 7 puntos.
  2. Portugal – 5 puntos.
  3. República del Congo – 4 puntos.
  4. Uzbekistán – 0 puntos.

Grupo L

  • Inglaterra 4-2 Croacia
  • Ghana 1-0 Panamá
  • Inglaterra 0-0 Ghana
  • Panamá 0-1 Croacia
  • Panamá 0-2 Inglaterra
  • Croacia 2-1 Ghana

Clasificación grupo L

  1. Inglaterra – 7 puntos.
  2. Croacia – 6 puntos.
  3. Ghana – 4 puntos.
  4. Panamá – 0 puntos.

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