Los dieciseisavos de final del Mundial 2026: cuándo son, a qué hora empiezan y dónde ver por televisión en directo y en vivo online

La fase de grupos ha terminado en el Mundial 2026 y sin tiempo para descansar arranca una emocionante ronda de dieciseisavos de final en la que las selecciones favoritas a llevarse la Copa del Mundo buscarán no fallar en sus respectivas eliminatorias. Y es que es verdad que el cuadro ya nos ha dejado emparejamientos bastante interesantes y seguramente más de una de las candidatas a salir campeona quedará apeada antes de lo esperado.

Los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Sudáfrica – Canadá. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas. Dazn y La1.

Lunes 29 de junio

Brasil – Japón. Estadio de Houston a las 19:00 horas. Dazn y La1.

Alemania – Paraguay. Estadio de Boston a las 22:30 horas. Dazn.

Martes 30 de junio

Holanda – Marruecos. Estadio de Monterrey a las 3:00 horas. Dazn.

Costa de Marfil – Noruega. Estadio de Dallas a las 19:00 horas. Dazn.

Francia – Suecia. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 23:00 horas. Dazn y La1.

Miércoles 1 de julio

México – Ecuador. Estadio Ciudad de México a las 3:00 horas. Dazn.

Inglaterra – República del Congo. Estadio de Atlanta a las 18:00 horas. Dazn.

Bélgica – Senegal. Estadio de Seattle a las 22:00 horas. Dazn.

Jueves 2 de julio

Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina. Estadio de la Bahía de San Francisco a las 2:00 horas. Dazn.

España – Austria. Estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas. Dazn y La1.

Viernes 3 de julio

Portugal – Croacia. Estadio de Toronto a las 1:00 horas. Dazn.

Suiza – Argelia. Estadio BC Place Vancouver a las 5:00 horas. Dazn.

Australia – Egipto. Estadio de Dallas a las 20:00 horas. Dazn.

Sábado 4 de julio

Argentina – Cabo Verde. Estadio de Miami a las 00:00 horas. Dazn.

Colombia – Ghana. Estadio de Kansas City a las 3:30 horas. Dazn.

Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

República Checa 1-1 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

República Checa 0-3 México

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Clasificación grupo A

México – 9 puntos. Sudáfrica – 4 puntos. Corea del Sur – 3 puntos. República Chequia – 1 punto.

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Qatar 1-1 Suiza

Canadá 6-0 Qatar

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 2-1 Canadá

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Clasificación grupo B

Suiza – 7 puntos. Canadá – 4 puntos. Bosnia y Herzegovina – 4 puntos. Qatar – 1 punto.

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Escocia 0-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Escocia 0-3 Brasil

Marruecos 4-2 Haití

Clasificación grupo C

Brasil – 7 puntos. Marruecos – 7 puntos. Escocia – 3 puntos. Haití – 0 puntos.

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 0-1 Paraguay

Turquía 3-2 Estados Unidos

Paraguay 0-0 Australia

Clasificación grupo D

Estados Unidos – 6 puntos. Australia – 4 puntos. Paraguay – 4 puntos. Turquía – 3 puntos.

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Ecuador 0-0 Curazao

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Ecuador 2-1 Alemania

Clasificación grupo E

Alemania – 6 puntos. Costa de Marfil – 6 puntos. Ecuador – 4 puntos. Curazao – 1 punto.

Grupo F

Holanda 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Holanda 5-1 Suecia

Túnez 0-4 Japón

Japón 1-1 Suecia

Túnez 1-3 Holanda

Clasificación grupo F

Holanda – 7 puntos. Japón – 5 puntos. Suecia – 4 puntos. Túnez – 0 puntos.

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Egipto 0-0 Irán

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Egipto 1-1 Irán

Clasificación grupo G

Bélgica – 5 puntos. Egipto – 5 puntos. Irán – 3 puntos. Nueva Zelanda – 1 punto.

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1-1 Uruguay

España 4-0 Arabia Saudí

Uruguay 2-2 Cabo Verde

España 1-0 Uruguay

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí

Clasificación grupo H

España – 7 puntos. Cabo Verde – 3 puntos. Uruguay – 2 puntos. Arabia Saudí – 2 puntos.

Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Francia 3-0 Irak

Noruega 3-2 Senegal

Noruega 1-4 Francia

Senegal 5-0 Irak

Clasificación grupo I

Francia – 9 puntos. Noruega – 6 puntos. Senegal – 3 puntos. Irak – 0 puntos.

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Argentina 2-0 Austria

Jordania 1-2 Argelia

Argelia 3-3 Austria

Jordania 1-3 Argentina

Clasificación grupo J

Argentina – 9 puntos. Austria – 4 puntos. Argelia – 4 puntos. Jordania – 0 puntos.

Grupo K

Portugal 1-1 República del Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 1-0 República del Congo

Colombia 0-0 Portugal

República del Congo 3-1 Uzbekistán

Clasificación grupo K

Colombia – 7 puntos. Portugal – 5 puntos. República del Congo – 4 puntos. Uzbekistán – 0 puntos.

Grupo L

Inglaterra 4-2 Croacia

Ghana 1-0 Panamá

Inglaterra 0-0 Ghana

Panamá 0-1 Croacia

Panamá 0-2 Inglaterra

Croacia 2-1 Ghana

Clasificación grupo L