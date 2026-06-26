Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del viernes 26 de junio

Sigue en marcha la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y este viernes 26 de junio tendremos otros seis partidos. Los dos primeros se han disputado desde las 21:00 de la noche con ese partidazo entre Francia y Noruega donde la selección gala ha quedado primera de grupo. El otro encuentro se saldó con goleada de Senegal ante Irak. A las 2:00 tendremos dos partidos con el encuentro de la selección española ante Uruguay y el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí. A las 5:00 se jugarán otros dos: Nueva Zelanda-Bélgica y Egipto-Irán.

Cómo quedó el Noruega – Francia (1-4)

Dembélé aprovecha los regalos. El último Balón de Oro irrumpió en el Mundial con un hat-trick precioso en media hora con tres goles prácticamente iguales con los que castigó a una Noruega que no quiso ni pelear la primera plaza de grupo. Su seleccionador decidió que era el día para dejar a diez titulares en el banquillo, entre ellos Haaland y Odegaard. Noruega regaló la primera plaza de grupo a Francia, los galos lo aprovecharon con comodidad (1-3) y Dembélé dijo que este era su gran partido para poner su nombre en este Mundial.

Resultado del Senegal – Irak (5-0)

Goleada tremenda de Senegal por 5-0 ante una selección de Irak que jugó casi todo el partido con un jugador menos y que ya está eliminada. El conjunto africano buscó la goleada con un brillante doblete de Gueye para poder meterse como una de las mejores terceras.

Cuánto ha quedado el Cabo Verde – Arabia Saudí

Cabo Verde busca hacer historia en su primer Mundial logrando una clasificación que sería tremenda para el país. Se mide a Arabia Saudí a las 2:00 de la madrugada y con una victoria se clasifica seguro, incluso como segunda o primera. A Arabia solamente le vale ganar.

Cómo ha quedado el España – Uruguay

La selección española se mide a Uruguay en Guadalajara a partir de las 2:00 con el objetivo de ser primeros de grupo. Le vale el empate al combinado español, pero los de Luis de la Fuente tienen claro que deben ir a por los tres puntos. La selección uruguaya está obligada a ganar porque con una derrota o un empate quedaría directamente eliminada del Mundial.

Resultado del Nueva Zelanda – Bélgica

El Grupo G se decidirá a partir de las 5:00 de la madrugada. Bélgica se juega la vida en el Mundial ante Nueva Zelanda. Solamente dos puntos tienen los belgas y están obligados a ganar para poder pasar.

Así quedó el Egipto – Irán

La primera plaza del Grupo G es lo que se juega Egipto ante Irán. La selección de Salah con un punto puede ser incluso primera, aunque dependería del resultado de Bélgica. Irán necesita ganar y dar la sorpresa para buscar la clasificación.