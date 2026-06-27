Felipe VI no falla a España: del encuentro con Sheinbaum al palco de Guadalajara

El rey Felipe VI acompañó a la selección española en Guadalajara para su tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Uruguay. El monarca viajó este jueves a México para un encuentro con Claudia Sheinbaum, presidenta del país, y este sábado a las 2:00 (hora española) presenciará el encuentro de los de Luis de la Fuente desde el palco del estadio mexicano. Le acompañó José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En el palco también se encontraban Iker Casilla o Diego Forlán, entre otros.

Felipe VI ya apoyó a la selección española durante el choque de la Eurocopa 2024 que enfrentó a la selección española y a Italia en la fase de grupos y en la la final de Berlín, donde levantó el trofeo junto a los jugadores españoles. El Rey de España es talismán para la Selección, ya que en la mayoría de sus visitas han sellado sus partidos con victorias.

Este sábado se encontrará en el palco con personalidades como Emilio Butragueño, homenajeado por su legendaria actuación en el Mundial de México 1986, o con el presidente de la Federación, Rafael Louzán. El rey, como decimos, mantuvo recientemente un encuentro con Sheinbaum, en el que dedicó unas palabras a Venezuela por las cientos de víctimas del terremoto.

Felipe VI fue recibido por la presidenta mexicana en la Puerta de Honor del Palacio Nacional en Ciudad de México, donde, tras el saludo inicial, tuvo lugar la ceremonia de honores que, debido a la meteorología, tuvo que trasladarse al Salón de Embajadores.

El rey Felipe VI, en Guadalajara

La agenda de Felipe VI continúa este viernes en Guadalajara, donde ha asistido al último partido de la fase de grupos del Mundial de España contra Uruguay. Antes de ello, el Rey mantuvo un encuentro con el gobernador del estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, y posteriormente se ha reunido con una representación de la colectividad española en México.