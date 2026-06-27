El árbitro Elfath permite la cacería uruguaya: sólo Canobbio vio la roja por una falta criminal sobre Cubarsí

El árbitro Ismail Elfath dio rienda suelta a la cacería uruguaya en el partido del Mundial 2026 contra la selección española. El estadounidense desesperó por completo a los jugadores de España con su toma de decisiones y su pérdida total del control del encuentro en la segunda parte. Si en la primera mitad consiguió domar en cierta parte a los futbolistas de Uruguay, en la reanudación tras el descanso estos se aprovecharon de su permisividad y se cebaron con los de Luis de la Fuente.

Codazos, patadas, manotazos, entradas a destiempo… Ese era el plan de Marcelo Bielsa para que sus jugadores hicieran frente a España, que ganaba entonces por 0-1 con el gol de Álex Baena en el 42′. La cifra de faltas de uno y otro equipo no es reflejo de la realidad. Y la verdad es que Uruguay no dejó de hacer faltas y dejar recados cuando la selección se pasaba el balón.

Baena, Pedri, Dani Olmo nada más entrar… La mayoría de jugadores de España se llevaban el sello uruguayo y, ojo, Elfath lo permitía. Hasta el 68′, momento de la segunda pausa de hidratación, sólo dos futbolistas sudamericanos habían visto la tarjeta amarilla: Juan Sanabria y Varela, laterales de Uruguay. Sin embargo, uno de los que más patadas repartió, Canobbio, seguía de rositas.

El extremo derecho uruguayo fue uno de los protagonistas de la cacería con una patada con los tacos por delante sobre Pedri y, acto seguido, su compañero Araujo propinaba otra incluso más grave a Lamine Yamal. Tremendo. España no se lo creía. Uruguay estaba obligada a remontar para seguir viva y lo cierto es que ni por juego ni por deportividad merecía continuar en el torneo.

Expulsión de Canobbio

Sólo una amonestación más señalaría Elfath, una que cabrearía de lo lindo a Nico Williams porque De la Cruz merecía la roja. Hasta el portero de España, Unai Simón, su compañero en el Athletic Club, tuvo que ir a calmar al extremo de la selección, cuyo enfado estuvo totalmente justificado. El peor arbitraje en lo que llevamos de Mundial, de largo, se saldó con roja al que más pegó: Canobbio.

El uruguayo fue a lesionar aposta a Pau Cubarsí. En un despeje de balón del español, Canobbio se fue al césped para clavarle los tacos, con éxito. Toda España se echó encima del árbitro y del jugador, y este siguió liándola en la banda después de la roja.

El central de la selección se libró por suerte de una lesión grave. Quien no pudo evitar salir ileso de la cacería fue Yeremy Pino. Habrá que estar pendientes de su hombro izquierdo por una caída en otra entrada durísima de Uruguay.