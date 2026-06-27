Así queda el grupo de España en el Mundial 2026 tras la victoria ante Uruguay

España ya está en dieciseisavos de final del Mundial 2026 y llega a ellos como primera de grupo. Dos victorias y un empate de nuestra selección, que supo enmendar el tropiezo contra Cabo Verde en la primera jornada sacando los tres puntos en el resto de encuentros. A la victoria contra Arabia Saudí por 4-0, se suma esta última contra Uruguay que pone patas arriba el grupo H. Termina con Cabo Verde dando la campanada y metiéndose en la siguiente fase y con la tercera, Uruguay, eliminada.

La selección española tenía las cuentas muy claras. El empate servía para ser primera de grupo, mientras que la derrota también les clasificaba, salvo que fuese una goleada histórica, de más de cinco goles. Incluso en ese caso, no estarían matemáticamente eliminados, pudiendo ser terceros o, en el mejor de los casos, segundos.

El caso es que los de Luis de la Fuente no querían especular. Únicamente pensaban en la victoria, aunque no fue nada sencilla. Lo puso muy difícil una Uruguay que estaba obligada a ganar para no pasar apuros y no verse abocada a una eliminación casi segura en caso de triunfo de Cabo Verde o Arabia Saudí en el otro partido del grupo.

Pero la Selección ganó gracias a un gol de Álex Baena, que llegó con ayuda de Fernando Muslera. El meta uruguayo no acertó a despejar un disparo sencillo del futbolista del Atlético de Madrid. Erró y el balón se coló en su portería, permitiendo a España ponerse por delante en el marcador.

España primera y Cabo Verde segunda

Con la victoria de la Selección, los de Luis de la Fuente terminan con 7 puntos en tres partidos. Primeros de grupo y a pensar en la siguiente ronda, donde se medirán a Austria o Argelia, el que quede segundo del grupo de Argentina. Evitan, además, a la vigente campeona, puesto que la segunda de nuestro grupo se cita con ella en el primer partido del mata mata.

Esa selección será Cabo Verde. Histórico era el punto contra España, pero no contentos con ello, se llevaron otro ante Uruguay. Dependían de sí mismos para clasificarse, puesto que ganando podían ser incluso primeros, si España no ganaba. Ante Arabia Saudí sacaron otro punto, que fue suficiente para meterse como segunda, con tres empates en tres encuentros.

Se despide Uruguay. Con dos puntos en tres partidos, empatando ante Arabia y contra los caboverdianos, no fueron capaces de ganar a España. Estaban obligados, pero no llegaron a puntuar contra la campeona de Europa. Se quedan terceros, pero ya está confirmado que serán uno de los cuatro que se eliminen en esta ronda. Cierra el grupo Arabia Saudí.

Grupo de España del Mundial