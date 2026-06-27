Bielsa: «Muslera decidió no jugar tras el descanso, pero no hablé con él»

Marcelo Bielsa compareció ante los medios de comunicación tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial. El seleccionador charrúa explicó el cambio de Muslera, al que sustituyó tras el descanso después de una tremenda cantada que provocó el gol de Baena.

«No conseguí imprimir al equipo el carácter suficiente para clasificarnos para la siguiente ronda del Mundial», aseguró el seleccionador uruguayo. También explicó el cambio de Valverde: «Lo quité porque busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque». «No hablé nada con Muslera al descanso. Decidió salir en el entretiempo. A Valverde le quité porque quería dar potencia al ataque», comentó.

Sobre el momento del equipo, fue claro: «Deberíamos tener siete puntos y tenemos dos. En ese comentario está el resultado de mi gestión. Me tocó administrar a un grupo de jugadores que no logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, convertir en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió. De los siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos».

Sobre el merecimiento del que hablaba Bielsa, también habló de los errores propios: «Yo no estoy analizando. Desde mi posición de responsable de esta trayectoria de Uruguay en el Mundial, nadie está dispuesto a escuchar una explicación. Las preguntas no persiguen respuestas, sino volcar sobre mí toda la decepción por el trabajo que yo hice. Incluyo errores, porque son propios del fútbol, pero, dentro de un comportamiento donde los hubo, no fue normal la relación entre las ocasiones que hicimos, los goles que marcamos y los goles que recibimos. Fueron tantos evitables los que encajamos. Eso es parte del juego. Con todo eso, deberíamos haber obtenido siete puntos si analizamos el merecimiento. Toda la decepción que ustedes, periodistas e hinchas del fútbol uruguayo, sienten, la acepto. Corresponde».

Sobre lo que le deja al fútbol uruguayo, comentó que no le deja «nada». «Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años no se instala si no se consiguen resultados», añadió. También le preguntaron el motivo por el que siguió apostando por Muslera: «Cuando le convoqué, fue una decisión muy pensada. Hice todas las evaluaciones que consideré necesarias. Yo no puedo negar, ni discutir, su participación. Es un portero que venía de un gran año y tiene mucha personalidad y carácter. La decisión que tomé no fue restarle confianza, sino mantenerla».