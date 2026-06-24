El test más personal de Oyarzabal: «Si ganamos el Mundial, me iré a tomar algo con la cuadrilla»

Mikel Oyarzabal (Eibar, 1997) es uno de los futbolistas más importantes de la selección española, pero también uno de los más discretos. Lejos de las grandes declaraciones y de los gestos para llamar la atención, el delantero de la Real Sociedad sigue siendo fiel a una forma de entender la vida marcada por la sencillez. En el test de OKDIARIO, el internacional español deja varias respuestas que explican perfectamente quién es. Su comida favorita es la tortilla de patata, considera a David Silva su gran ídolo, define a la Real Sociedad como su casa y, si España gana el Mundial, no piensa hacerse ningún tatuaje ni protagonizar ninguna celebración extravagante. Le bastará con reunirse con los suyos.

Pregunta: Una comida.

Rrespuesta: Tortilla de patata.

P: Una canción.

R: Hasta que me quede sin voz.

P: Un gol.

R: Los dos últimos.

P: Un libro.

R: El último que me he leído, de Robin Sharma.

P: Un hobby.

R: Ver series.

P: España es…

R: Un sitio idílico para vivir.

P: La Real es…

R: Mi casa.

P: Un ídolo.

R: David Silva.

P: Luis de la Fuente es…

R: Un referente.

P: Si España gana el Mundial, ¿qué hace?

R: No soy de hacer cosas especiales. No lo hice cuando gané la Eurocopa ni cuando gané la Copa del Rey. Saldría a tomar algo con la cuadrilla. Me gustan las cosas simples.