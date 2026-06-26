Horario del Panamá – Inglaterra: cuándo se juega el partido del Mundial 2026 y dónde ver por TV en directo y en vivo online

Inglaterra se juega el liderato del grupo frente a Panamá en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey en un choque que intentarán ganar tras el pinchazo que sufrieron ante Ghana, encuentro en el que no pasaron del empate. Ahora tienen delante un rival asequible y Harry Kane, Jude Bellingham y compañía no deberían fallar. Consulta el horario, el canal de televisión y el canal para ver en directo por televisión lo que ocurra en este encuentro de la jornada 3 del cuadro L del Mundial 2026.

Panamá – Inglaterra del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Inglaterra tiene que medirse a la de Panamá en el partido que corresponde a la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026. El combinado centroamericano ya está eliminado, por lo que este choque es de mero trámite para ellos en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Por su parte, los Three Lions necesitan ganar para avanzar a la siguiente fase como primeros de su cuadro, aunque si perdiesen estarían prácticamente clasificados porque tienen cuatro puntos en su casillero.

La FIFA ha programado este vibrante Panamá – Inglaterra de la tercera jornada del grupo H del Mundial 2026 para este sábado 27 de junio. El organismo que preside Gianni Infantino y que organiza la Copa del Mundo ha fijado el inicio de este choque en el horario de las 23:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Como viene sucediendo en toda la competición, se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Dónde ver en directo gratis el Panamá vs Inglaterra: canal de TV y cómo ver online

RTVE y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que vaya ocurriendo en la Copa del Mundo, pero tenemos que recordar que el ente público sólo tiene un choque al día, mientras que el medio privado los ofrecerá todos. El Panamá – Inglaterra de la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026 se puede ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas, lo que significa que este duelo que se juega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados que están disfrutando con este apasionante Mundial 2026 van a tener la posibilidad de ver en directo en streaming y en vivo online el Panamá – Inglaterra de la jornada 3 del grupo L de la Copa del Mundo mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También estará la opción de acceder a la página web de esta plataforma, ya que estará disponible para que todos sus clientes puedan ver con un ordenador lo que ocurra en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en la Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Panamá – Inglaterra que corresponde a la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026 y una vez se escuche el pitido final en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey publicaremos la crónica del choque.

Dónde escuchar por radio en directo el Panamá – Inglaterra

Por otro lado, todos los aficionados que estén siguiendo la Copa del Mundo, pero que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026 van a poder escuchar gratis por la radio lo que ocurra en el Panamá – Inglaterra. Emisoras como Radio Marca, la Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para contar el minuto a minuto de lo que suceda en este choque.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Panamá – Inglaterra?

El Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, conocido popularmente como el MetLife Stadium, es el campo escogido para que se dispute este Panamá – Inglaterra de la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026. Este recinto deportivo, que es la casa de los New York Giants y New York Jets, se inauguró en 2007 y tiene capacidad para 82.500 aficionados. Además, hay que recordar que será la sede donde se celebrará la gran final de la Copa del Mundo.

La FIFA ha designado al árbitro Abdulrahman Al Jassim para que imparta justicia en este duelo entre Panamá e Inglaterra que se juega en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y que cayó en la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026. Este colegiado, nacido en Qatar, tiene 38 años y se convirtió en internacional en 2013 y estuvo presente como trencilla principal en la Copa del Mundo de 2022 celebrada en su país.