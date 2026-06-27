Panamá – Inglaterra, en directo: resultado, estadísticas, goles, y cómo va el partido del Mundial 2026 en vivo online hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Panamá - Inglaterra del Mundial 2026
El Panamá - Inglaterra es de la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026 y se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
La jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin esta noche de madrugada, por lo que ya conoceremos finalmente cómo queda confeccionado el cuadro de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo. El grupo L se decide en horario unificado y esta noche estaremos contando lo que ocurra en el duelo entre Panamá e Inglaterra, pero también vamos a estar muy atentos al Croacia – Ghana, que también influirá bastante en el devenir de este cuadro. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Panamá – Inglaterra.
Panamá – Inglaterra del Mundial 2026, en directo
Así va el Mundial 2026
Ahora mismo estamos conociendo los cruces y emparejamientos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se nos vienen auténticos partidazos. En la próxima ronda habrá un Sudáfrica – Canadá, pero al día siguiente llegará un vibrante Brasil – Japón, un interesante Alemania – Paraguay y un reñido Holanda – Marruecos. También tenemos un Costa de Marfil – Noruega, un Francia – Suecia, Argentina – Cabo Verde, Australia – Egipto y Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina. Países como México, Bélgica, España o Suiza conocerán a su rival cuando termine esta jornada de hoy.
El grupo L se decide
Antes del inicio de los dos encuentros en horario unificado hay que destacar que Inglaterra ocupa la primera plaza del grupo L del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que tiene Ghana, que es segunda. Croacia aparece como tercera con tres unidades en su casillero y Panamá es la farolillo rojo tras haber perdido sus dos primeros partidos. Es por ello que lo que suceda hoy en los dos choques va a ser determinante y pueden producirse cambios importantes debido a la igualdad que existe en este cuadro, así que estaremos muy atentos a lo que suceda, tanto en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey con los ingleses y panameños y lo que ocurra en el Croacia – Ghana en Filadelfia.
Partidazo en Nueva York
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Panamá – Inglaterra que corresponde a la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026. Este choque que se disputa en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey servirá para decidir en qué puesto acaba el conjunto británico, ya que el combinado panameño está eliminado matemáticamente y sólo tendrá que disputar este choque como mérito trámite para despedirse de la Copa del Mundo.
Min 30
Cómo va el Panamá – Inglaterra
Llegamos a la media hora de juego y Panamá e Inglaterra siguen 0-0, al igual que el Croacia – Ghana de esta grupo del Mundial 2026.
Min 26
¡Pickford!
Vaya ataque de Panamá y disparo potente de Tomás Rodríguez. Buena intervención de Pickford para despejar a córner. En el saque de esquina despejaron sin problemas los Three Lions.
Min 23
Pausa de hidratación
Llueve en Nueva York, pero da igual. Llega el momento de la hidratación.
Min 21
Despeja Pickford
Colgó Murillo un balón al corazón de Inglaterra y Pickford se tiró en plancha para meter los puños.
Min 17
¡Harry Kane!
Balón al segundo palo y volea de Harry Kane que repele un rival. En el córner despejó un defensor panameño en el punto de penalti.
Min 15
Lo intentó Saka
Balón en largo para Saka, que recibió en la banda. Se metió en el área con una jugada individual y se sacó un disparo que detuvo el arquero panameño.
Min 10
Córner desaprovechado
Sacó en corto Inglaterra un nuevo córner y el centro final de Saka lo detuvo el guardameta de Panamá.
Min 8
¡Rashford!
Disparo potente y ajustado de Rashford desde la frontal del área y Mosquera se estiró para negarle el gol al inglés. En el córner metió las manos el guardameta panameño y el disparo forzado de Saka se fue por línea de fondo.
Min 5
Despeja Panamá
Córner a favor de Inglaterra que provocó Jude Bellingham. Elliot Anderson mandó el cuero al segundo palo y despejó la zaga de Panamá.
Min 1
Primera ocasión
Sacó el combinado panameño y a los pocos segundos Tomás Rodríguez chutó desde lejos y Pickford atrapó el cuero.
¡¡Comienza el Panamá – Inglaterra!!
Rueda el balón ya en Nueva York. ¡Sacó de centro Panamá! Previamente se guardó un minuto por las víctimas que ha dejado el doble terremoto en Venezuela.
Turno de los himnos
Llega el momento en el que, con todos los jugadores sobre el terreno de juego, empiezan a sonar los himnos de Inglaterra y de Panamá. Llueve bastante en Nueva York.
¡10 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en este encuentro del Mundial 2026 Panamá – Inglaterra para abrir esta última jornada en la que se cerrará la fase de grupos y sabremos los cruces finales de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Dónde ver por TV el Panamá – Inglaterra
Recordamos que este Panamá – Inglaterra se podrá ver por televisión en directo por Dazn, pero habrá que tener contratado el paquete que incluye el Mundial 2026. En la web de OKDIARIO te contamos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
A qué hora es el Panamá – Inglaterra
Ya no queda nada para que ruede el balón en este partidazo del Mundial 2026 que es Panamá – Inglaterra, que fue fijado en el horario de las 23:00 horas.
Alineación de Panamá
Y ya tenemos el once con el que los panameños se despedirán del Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de Panamá hoy contra Inglaterra: Mosquera; Córdoba, Escobar, Harvey, Andrade, Murillo; Gutiérrez, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Bárcenas; Tomás Rodríguez
Alineación de Inglaterra
Y ya tenemos el once elegido por Thomas Tuchel para afrontar este último encuentro de la fase de grupos y hay alguna que otra sorpresa, ya que Gordon es suplente. Esta es la alineación oficial de Inglaterra hoy contra Panamá: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’ Reilly; Elliot Anderson, Bellingham, Morgan Rogers; Saka, Rashford, Kane.
Preparados para el Panamá – Inglaterra
¡Vamos allá! Sólo quedan 45 minutos para que empiece este Panamá – Inglaterra del Mundial 2026 y en breves momentos conoceremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Min 33
Mosquera detiene el cuero
Centro al área y Harry Kane peinó de espaldas, pero fue directo a los guantes de Mosquera.