Panamá – Inglaterra, en directo: resultado, estadísticas, goles, y cómo va el partido del Mundial 2026 en vivo online hoy

La jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin esta noche de madrugada, por lo que ya conoceremos finalmente cómo queda confeccionado el cuadro de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo. El grupo L se decide en horario unificado y esta noche estaremos contando lo que ocurra en el duelo entre Panamá e Inglaterra, pero también vamos a estar muy atentos al Croacia – Ghana, que también influirá bastante en el devenir de este cuadro. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Panamá – Inglaterra.

Panamá – Inglaterra del Mundial 2026, en directo

Así va el Mundial 2026

Ahora mismo estamos conociendo los cruces y emparejamientos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se nos vienen auténticos partidazos. En la próxima ronda habrá un Sudáfrica – Canadá, pero al día siguiente llegará un vibrante Brasil – Japón, un interesante Alemania – Paraguay y un reñido Holanda – Marruecos. También tenemos un Costa de Marfil – Noruega, un Francia – Suecia, Argentina – Cabo Verde, Australia – Egipto y Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina. Países como México, Bélgica, España o Suiza conocerán a su rival cuando termine esta jornada de hoy.

El grupo L se decide

Antes del inicio de los dos encuentros en horario unificado hay que destacar que Inglaterra ocupa la primera plaza del grupo L del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que tiene Ghana, que es segunda. Croacia aparece como tercera con tres unidades en su casillero y Panamá es la farolillo rojo tras haber perdido sus dos primeros partidos. Es por ello que lo que suceda hoy en los dos choques va a ser determinante y pueden producirse cambios importantes debido a la igualdad que existe en este cuadro, así que estaremos muy atentos a lo que suceda, tanto en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey con los ingleses y panameños y lo que ocurra en el Croacia – Ghana en Filadelfia.

Partidazo en Nueva York

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este vibrante Panamá – Inglaterra que corresponde a la jornada 3 del grupo L del Mundial 2026. Este choque que se disputa en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey servirá para decidir en qué puesto acaba el conjunto británico, ya que el combinado panameño está eliminado matemáticamente y sólo tendrá que disputar este choque como mérito trámite para despedirse de la Copa del Mundo.