Cabo Verde obra el milagro del Mundial con otro empate ante Arabia Saudí… y la pifia de Uruguay

Cabo Verde ha obrado el milagro de este Mundial 2026 y, aunque Uruguay se lo ha puesto fácil, no deja de tener un mérito increíble la clasificación a dieciseisavos de final de uno de los países del planeta en su primera participación en el torneo. La selló con su tercer empate ante Arabia Saudí y se mete en las eliminatorias con sólo tres puntos, sin victorias… ¡Y segunda!

Fue capaz de empatar a la campeona de Europa y del mundo, España, en el primer partido de la fase de grupos (0-0) y llegó incluso a superar por momentos a Uruguay para firmar otro histórico empate (2-2). Un nuevo 0-0 frente a los saudíes, acompañado de la derrota de los sudamericanos contra la selección española, le mete en dieciseisavos.

A Cabo Verde le espera nada menos que otra campeona del mundo, la que todavía lo es tras Qatar 2022, Argentina. Arabia Saudí, eliminada después de sacar un único punto ante Uruguay, que también se va a la calle por segundo Mundial consecutivo. Los caboverdianos han dado una de las grandes sorpresas del torneo, la cual han confirmado en un partido con poco que llevarse a la boca en cuanto a juego, ocasiones y goles.

Bubista volvió a variar su once para este tercer encuentro, en el que se abrió un poco más que ante España y Uruguay, pese a empezar dominada por Arabia Saudí, aunque los primeros 45 minutos apenas tuvieron más emoción que la incertidumbre del marcador. Semedo realizó el único tiro a puerta en un primer acto que, tras la pausa de hidratación, controlaron y amenazaron más los tiburones azules, sin pegada arriba.

Histórico Cabo Verde

Un cabezazo de Kanno fue la única amenaza de los de Giorgios Donis antes del descanso, y tras este, vino una segunda mitad donde Cabo Verde fue mucho mejor, con un inicio trepidante donde Al Owais detuvo el lanzamiento de Monteiro y luego Kevin Pina disparó cerca de la portería árabe.

El combinado africano apenas sufría, con Vozinha viviendo otra tarde tranquila en el Mundial, aunque Al Shamat probó sus reflejos con un balón picado. Esa ocasión no animó tampoco a los halcones verdes, que no se lanzaron decididamente a por la victoria que les daba la segunda plaza.

Sí lo hizo su rival, que en el tramo final tuvo las mejores opciones, sobre todo con un mano de Laros Duarte, que se topó con un rápido Al Owais. El pitido final trajo la euforia en las filas de los tiburones verdes, que emulan a la Italia del Mundial de España 1982 al pasar de fase tras empatar sus tres partidos.