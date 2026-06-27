Baena, muy cariñoso con Muslera: «Le mando un abrazo, le ha botado mal y tiene que ser jodido»

Álex Baena tuvo unas palabras muy respetables hacia el portero de Uruguay, Muslera, al ser preguntado por su ‘ayuda’ en el único gol de España en el partido del Mundial 2026, obra del extremo del Atlético de Madrid. El jugador de la selección española, lejos de hacer sangre, mandó «un abrazo» al guardameta sudamericano, que fue sustituido por su seleccionador, Marcelo Bielsa, al descanso tras encajar ese balón fácil.

«Sabíamos que iba a ser un partido duro, que ellos se jugaban la vida. Nosotros también el primer puesto y ellos clasificarse. El equipo a lo mejor no ha mostrado su mejor juego como el otro día, pero ha competido, que es muy necesario en estos torneos», comenzó Baena.

«Puede ser que sea de los goles más importantes de mi carrera y de los que más feliz me ha hecho», afirmó. Baena se mostró muy cariñoso con Muslera, portero uruguayo, que se zampó su disparo en el 0-1: «Creo que también, por echarle un capote, le ha botado mal y tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida. Mandarle un fuerte abrazo porque creo que será duro para él».

«Los entendemos, se veían eliminados. A pesar de ser un partido muy duro, han sido muy respetuosos. Han ido fuerte, sin maldad, a ganar cada uno de los suyos. Ha sido un partido muy bonito», concluyó Baena en declaraciones a TVE. «Le dedico el gol a María (una niña fallecida por cáncer que era muy querida por los jugadores de la selección», añadió Baena más tarde en DAZN.

Baena y Muslera

«Es verdad que no lo ha pasado bien porque ha tenido un par de fallos y tenía a su país en contra. Ese cambio no es de buen gusto, que te señalen por eso. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo y lo mejor para los compañeros de profesión», insistió Baena en zona mixta.