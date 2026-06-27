España ya está en dieciseisavos: espera a Austria o Argelia en Los Ángeles

España ya está en los dieciseisavos de final del Mundial. La selección de Luis de la Fuente ha certificado matemáticamente su presencia en la siguiente ronda después tras ganar a Uruguay en Guadalajara. El combinado nacional pasa a la siguiente ronda como primera de grupo y se medirá a Austria o Argelia, segundas del grupo I. Además, evita a la Argentina de Messi.

Además, España comienza el siguiente camino, que espera acabarlo en Nueva Jersey el próximo 19 de julio. Los dieciseisavos los jugará en Los Ángeles, mientras que si gana jugará los octavos en Dallas. De pasar, volvería a Los Ángeles y las semifinales las disputaría en Dallas, de nuevo. Además, todos los partidos se celebrarán a las 21:00 horas en la España peninsular.

La clasificación es el premio al trabajo realizado hasta el momento, aunque el camino no ha sido precisamente sencillo. España arrancó el Mundial dejando muchas dudas. El empate sin goles frente a Cabo Verde supuso un golpe inesperado para una selección que llegaba con la vitola de gran favorita y que se encontró con un rival muy bien organizado, además de una actuación muy gris. Aquella tarde aparecieron las críticas y el ambiente dentro de la concentración cambió por completo. Tocaba reaccionar.

Y lo hizo de la mejor manera posible. Luis de la Fuente movió el equipo, dio entrada a futbolistas que cambiaron la cara de la Selección y España firmó una auténtica exhibición frente a Arabia Saudí. La goleada devolvió la confianza al vestuario, disipó las dudas y recordó por qué este equipo lleva tanto tiempo siendo uno de los grandes candidatos a levantar la Copa del Mundo. El combinado nacional recuperó su identidad, volvió a dominar desde el balón y ofreció la imagen que todos esperaban.

En la tercera jornada, la selección española superó a Uruguay gracias al gol de Álex Baeana en la primera mitad. Un tanto con la colaboración de Muslera, que falló estrepitosamente. España no necesitó más, aparte de salir viva de la cacería de patadas charrúa. .

España quiere más

Dentro de la concentración nadie quiere relajarse. El mensaje de Luis de la Fuente durante toda la semana ha sido muy claro: la clasificación no cambia absolutamente nada. España saldrá a ganar porque quiere seguir creciendo, mantener la dinámica positiva y llegar lanzada a las eliminatorias. El seleccionador considera que el verdadero Mundial empieza ahora y quiere que su equipo afronte esa fase con las mejores sensaciones posibles.