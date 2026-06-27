De la Fuente: «Yeremy Pino seguramente tenga la clavícula rota»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria que España cosechó ante Uruguay en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial. Con este triunfo, la selección española queda primera y jugará los dieciseisavos de final en Los Ángeles. Austria o Argelia será el rival del combinado nacional. El seleccionador, antes de comenzar a hablar

De la Fuente comenzó analizando la lesión de Yeremy Pino: «Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana pasará unas pruebas. Ha sido una heroicidad lo que ha hecho. Seguramente tenga la clavícula rota».

«Era muy difícil siquiera hacer tres o cuatro pases seguidos con la presión asfixiante. Cuando podíamos combinar, había faltas, interrupciones y se cortaba el ritmo de juego. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo y, con ese gol, hemos ganado. Hoy necesitábamos emplearnos de esta forma», comenzó el seleccionador español.

«De igual manera que he dicho siempre que no tenía preferencias, el que toque será bienvenido, en el sentido de dar otro paso más y así sucesivamente. Vamos a ir paso a paso, esperando recuperar bien a los jugadores, y lo que tenga que venir, vendrá», comentó sobre el posible rival de dieciseisavos.

«Sigo admirando a Bielsa. Esto lo juegan los futbolistas. Tenemos que aceptar las circunstancias del juego. No nos hemos sentido cómodos, pero para eso están los árbitros, que tienen que marcar el límite del reglamento. Ese es su trabajo. Se ha jugado con una dureza extrema y hemos estado a la altura», aseguró.

«Arbitrar es muy difícil, pero el VAR debe ayudar. Sólo pido que, a partir de ahora, podamos jugar partidos normales. Nos queremos centrar en eso. Bastante tengo con centrarme en el juego de mi equipo», aseguró sobre el árbitro.

También valoró los números de España en la fase de grupos: «Es muy bueno no haber recibido un gol. Hemos hecho lo que había que hacer para estar en la situación en la que nos encontramos. Ahora la exigencia será mayor. Este equipo es muy solvente, y no de ayer, sino de los tres últimos años y medio. Es un equipo que encaja poco y es capaz de meter muchos goles».

Sobre la idea de juego, comentó lo siguiente: «La idea no la vamos a modificar, porque es la que es. Nos estamos quedando justos de jugadores de banda. Nico tenía alguna molestia, una sobrecarga. Afrontamos los partidos con la misma idea».

«Dudas no hay ninguna, sólo son las alternativas que tenemos. Depende de las variantes. No es por castigo ni nada. Estoy orgulloso de este equipo. Es un equipo con muchas responsabilidades. No siempre hay que jugar de una manera determinada y esa es la gran riqueza. Hoy hemos jugado un partido que está en las antípodas de lo que solemos hacer», comentó.