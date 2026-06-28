La hora de la verdad para España

Empieza el Mundial. Bueno, oficialmente comenzó el pasado 11 de junio con el México-Sudáfrica inaugural y, para España, el día 15 con su debut frente a Cabo Verde. Pero la realidad es otra. El Mundial de verdad arranca ahora. Lo que sucedió en la fase de grupos ya forma parte del pasado. Las grandes favoritas han utilizado estos tres encuentros para aclimatarse, repartir esfuerzos, recuperar futbolistas y encontrar automatismos. Ahora ya no hay margen de error. El que pierde, se va a casa.

España afronta los dieciseisavos de final después de cumplir el primer gran objetivo: acabar primera de grupo. Lo ha hecho sin perder, con cinco goles a favor y ninguno en contra. Unos números que invitan al optimismo, aunque también dejan algunas cuestiones por resolver antes de que lleguen las noches decisivas.

La mejor noticia para Luis de la Fuente es que ha recuperado la solidez defensiva que convirtió a España en campeona de Europa. La Selección ha levantado un auténtico muro. Tres partidos, cero goles encajados y una sensación de seguridad que siempre suele transmitir. Incluso en el encuentro más incómodo, frente a Uruguay, el equipo supo competir lejos de su mejor versión y mantener la portería a cero. En un torneo corto, esa fiabilidad atrás suele marcar la diferencia.

Otra de las grandes conclusiones que deja esta fase de grupos tiene nombre propio: Pedro Porro. El lateral del Tottenham ha demostrado ser el socio ideal para Lamine Yamal. Con él por detrás, el extremo del Barcelona encuentra espacios, recibe en mejores condiciones y puede centrar todos sus esfuerzos en desequilibrar. El experimento de Marcos Llorente como lateral derecho frente a Uruguay dejó todavía más claro que el ecosistema de Lamine funciona mucho mejor con Pedro Porro.

También parece haber terminado otro debate. Dani Olmo debe ser innegociable en el once. El futbolista del Barcelona vuelve a ser el jugador que acelera el ataque español, el que interpreta mejor los espacios entre líneas y el que aporta esa pausa y ese último pase que tan necesarios son cuando los rivales se cierran atrás. Cada vez que está sobre el césped, España juega mejor.

Cosas a mejorar

Pero no todo son buenas noticias. También hay aspectos que preocupan al cuerpo técnico. El primero tiene que ver con el estado físico de algunos futbolistas. Rodrigo todavía está lejos de su mejor versión. El centrocampista continúa creciendo con el paso de los partidos, pero aún le falta esa chispa que le convierte en el mejor mediocentro del mundo. Se nota que ha llegado al Mundial tras una temporada complicada y España necesita que alcance su máximo nivel para aspirar al título.

También preocupa la falta de acierto de Ferran Torres. El delantero está haciendo prácticamente todo bien menos lo más importante para un atacante: marcar. Está generando ocasiones, encontrando espacios y participando en el juego ofensivo, pero el gol se le sigue resistiendo. Más que un problema de confianza, parece una cuestión de mala suerte. Las oportunidades las tiene y, si mantiene ese volumen de llegadas, lo normal es que termine encontrando premio cuando más lo necesite la selección.

España ya ha completado el calentamiento. Ahora llega el momento de la verdad. Las eliminatorias no perdonan errores y las diferencias entre ganar el Mundial o hacer las maletas pueden decidirse por un detalle. La buena noticia para Luis de la Fuente es que su equipo llega creciendo, con una identidad muy definida y con la sensación de que todavía tiene margen para ofrecer una versión mucho mejor..