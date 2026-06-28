Qué partido de dieciseisavos del Mundial 2026 se juega hoy, domingo 28 de junio: quién juega, horario y dónde verlo por TV en directo

En la jornada de hoy, domingo 28 de junio, sólo se jugará un partido en este emocionante Mundial 2026 que ha dejado atrás la fase de grupos. Ya tenemos a las 32 selecciones que se han clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y se disputarán eliminatorias apasionantes, por lo que empieza el momento de la verdad para todos los combinados. Y es que cualquier error se puede pagar con una eliminación, así que sólo queda ver la valentía de los países, ya que pueden optar por ser más conservadores o ser atrevidos para ir a por la victoria.

Es cierto que prácticamente no se ha producido ninguna sorpresa de favoritas a llevarse la Copa del Mundo que haya quedado eliminada en la fase de grupos como sí ha ocurrido en otras ediciones. Ahora habrá que ver si estos combinados que optan a ser campeones del Mundial 2026 son capaces de ir superando cada eliminatoria, pero antes de eso tendrán que centrarse en esta ronda que no va a ser nada sencilla.

Qué partidos se juegan hoy, domingo 28 de junio, en el Mundial 2026

Sudáfrica – Canadá

Sudáfrica y Canadá se ven las caras en el Estadio de Los Ángeles en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sólo una podrá pasar a los octavos de final. El combinado africano pasó como segundo del grupo A con cuatro puntitos, mientras que el equipo canadiense, que es uno de los anfitriones, también acabó en la segunda plaza en el B con las mismas unidades en su casillero. El partido es de máxima igualdad y no hay un favorito claro, por lo que los amantes de esta competición van a vibrar con este duelo.

Sudáfrica – Canadá. Domingo 28 de junio a las 21:00 horas. Estadio de Los Ángeles.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país absolutamente todos los partidos que se están disputando en el Mundial 2026, pero es cierto que RTVE adquirió también una parte de ellos. Eso sí, el ente público español sólo podrá ofrecer por televisión en directo un encuentro al día, entre los que estarían siempre los que dispute la selección española de fútbol.

Como este domingo 28 de junio sólo se jugará un partido en el Mundial 2026, que es este Sudáfrica – Canadá de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, tenemos que destacar que Dazn y La1 lo ofrecerán por televisión en directo. El ente público lo emitirá gratis y en abierto por TV, pero estos dos medios también ofrecen su aplicación a los usuarios para que puedan seguir en streaming y en vivo lo que suceda en el Estadio de Los Ángeles.

Por otro lado, debemos recordar a todos los lectores de OKDIARIO que en nuestra página web vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en una Copa del Mundo que está siendo apasionante y en la que tenemos un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los encuentros más destacados que se disputen en el Mundial 2026, ya sea en Estados Unidos, México o Canadá.