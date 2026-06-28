Desde cuándo se celebra el Día del Orgullo Gay y por qué: origen, significado y cuál es su historia

El Día Internacional del Orgullo LGTBI+ se celebra en recuerdo de los disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969. El Stonewall Inn era un bar situado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village y era frecuentado por la comunidad LGTBI+.

Durante los años 60, las redadas policiales en este tipo de locales eran frecuentes, ya que las personas LGTBI+ eran perseguidas por su orientación sexual o identidad de género.

Desde cuándo se celebra el día del Orgullo Gay: su origen

«El término gay proviene del francés gai, puede ser traducido al castellano como feliz y se traslada ese vocablo al inglés, se cambia la i latina por la griega y esas esas personas empiezan a hablar del orgullo gay, no para resaltar la felicidad, sino para asumir el orgullo», explica César Torres, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

El 28 de junio de 1969 tuvo lugar una redada policial en el bar neoyorquino Stonewall Inn contra personas homosexuales. Entre las figuras más destacadas de aquellos disturbios se encuentra Marsha P. Johnson, mujer trans afroamericana, a quien numerosos testimonios atribuyen el gesto de iniciar la resistencia lanzando la primera botella. Las protestas continuaron una semana, durante la cual cientos de jóvenes acudieron a Stonewall para organizar concentraciones, piquetes y realizar pintadas en apoyo al movimiento.

Un año después de los sucesos de Stonewall se celebró la primera marcha oficial del Orgullo LGTB, organizada en Nueva York por el Gay Liberation Front (GLF) y la Gay Activists Alliance bajo el nombre de «Christopher Street Liberation Day». Paralelamente, otras ciudades estadounidenses también comenzaron a organizar sus propias marchas: en San Francisco se celebró el Gay Freedom Day Parade, en Los Ángeles el Christopher Street West Parade y en Chicago una marcha que llegó hasta Lincoln Park.

A partir de 1971, el movimiento del Orgullo LGTBIQ+ comenzó a extenderse a otros países. En Berlín la primera marcha tuvo lugar en 1979, mientras que en Argentina se celebró en 1992. En España, la primera manifestación del Orgullo LGTB tuvo lugar en Barcelona en 1977, organizada por el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, con la participación de entre 4.000 y 5.000 personas.

Años más tarde, en 1999, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton proclamó junio como el «Gay and Lesbian Pride Month», y en 2009 Barack Obama amplió oficialmente la denominación a LGTB Pride Month.

Historia del Orgullo Gay

En España, en 1954 se reformó la Ley de Vagos y Maleantes, creada en 1933, incorporando a las personas LGTBI con el objetivo de «corregir» su identidad .En 1970, el régimen de Franco estableció una normativa aún más dura, la Ley de Peligrosidad Social. Esta ley penalizaba a las personas LGTBI con condenas de hasta cinco años de prisión por supuestos «actos de escándalo público». Ese mismo año surgió en España la primera organización en defensa de los derechos LGTBI, el Movimiento Español de Liberación Homosexual.

El 26 de junio de 1977, tuvo lugar en Barcelona la primera gran manifestación LGTBI reclamando la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. El movimiento, y al año siguiente ciudades como Sevilla, Madrid y Bilbao se sumaron a las protestas. A finales de 1978 se consiguió la derogación de la Ley de Peligrosidad Social y el 1 de julio de 2005, España se convirtió en uno de los primeros países del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por qué se celebra el día del Orgullo Gay

«El Día Internacional del Orgullo LGTBI+ es una fiesta de celebración de los derechos adquiridos y también un recordatorio de que es necesario seguir avanzando hacia la igualdad plena, sin permitir ni un solo paso atrás. Celebrar el Orgullo es un acto de justicia con las personas LGTBI+, significa reivindicar el derecho de las personas a ser felices siendo quienes son, amando a quien quieran amar. Los derechos de las personas LGTBI+ es una cuestión de derechos humanos», detalla el Ministerio de Igualdad.

Estos son los países en los que las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales: