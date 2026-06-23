Pulsera del Orgullo: cómo hacerla, dónde se pueden comprar y qué significan

El origen de la pulsera del Orgullo se remonta al año 1978 de la mano del primer funcionario abiertamente homosexual en Estados Unidos, Harvey Milk, quien le propuso al artista Gilbert Baker la creación de un símbolo de orgullo para el colectivo. Hoy en día, además de la bandera arcoíris, existen otras combinaciones de colores que representan identidades específicas dentro de la comunidad.

La bandera transgénero utiliza tonos rosa, blanco y azul; la bandera bisexual combina rosa, lila y azul; y la bandera no binaria se representa con amarillo, blanco, morado y negro. Estas variantes permiten visibilizar realidades concretas dentro del colectivo, haciendo que la pulsera funcione también como un símbolo de identidad personal y de reivindicación.

Cómo hacer la pulsera del Orgullo

La pulsera del Orgullo más reconocida es la que utiliza los seis colores clásicos de la bandera arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado. Este diseño fue creado en 1978 por el artista Gilbert Baker, quien buscaba representar la diversidad del colectivo LGTBIQA+ a través de un símbolo sencillo pero lleno de significado. Cada color tiene un valor simbólico propio: el rojo representa la vida, el naranja la sanación, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el azul la serenidad y el morado el espíritu. En conjunto, la pulsera se convierte en un recordatorio visible de la diversidad, la identidad y la unión dentro del colectivo.

Para crear tu propia pulsera del Orgullo necesitarás materiales básicos como hilos de bordar o cordón encerado en los colores que elijas, tijeras, cinta adhesiva o una pinza para sujetar, y opcionalmente cierres metálicos o cuentas decorativas.

Primero, corta varios hilos de aproximadamente 60 centímetros. Une todos los extremos y haz un nudo sencillo, dejando un pequeño lazo si quieres utilizarlo como cierre. Después, fija ese nudo a una superficie estable con cinta o una pinza para trabajar con más comodidad. A partir de ahí puedes elegir el tipo de trenzado. Una opción sencilla es dividir los hilos en tres grupos y trenzarlos de forma tradicional, manteniendo el orden de los colores del arcoíris. También puedes hacer una trenza más compleja, incorporando todos los colores en una secuencia continua para un efecto más llamativo. Continúa trenzando hasta que la pulsera tenga la longitud suficiente para ajustarse a la muñeca, dejando siempre un pequeño margen. Finalmente, haz un nudo firme para cerrar. Si lo deseas, puedes añadir cuentas, pequeños adornos metálicos o símbolos como corazones o signos de igualdad para personalizarla y darle un acabado más especial.

MADO Madrid Orgullo

«MADO Madrid Orgullo es la gran fiesta que se celebra en el Barrio de Chueca y algunas de las principales calles de Madrid, durante la “Semana del Orgullo LGTBIQ+”, cuyo acto central es la Manifestación Estatal, la más grande de Europa, que tiene lugar en el mes de julio».

La manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ tiene lugar cada año el primer sábado de julio y es uno de los principales actos reivindicativos del calendario LGTBI+ en España. El Orgullo LGTBI+ se celebra mediante una amplia programación de actividades, eventos culturales y acciones de visibilización que los colectivos LGTBI+ organizan en distintos puntos del país. Su finalidad es clara: dar visibilidad a la diversidad sexual y de género y reivindicar la igualdad de derechos para lesbianas, gais, personas trans, bisexuales, intersexuales y otras identidades.

La gran manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ está prevista para el sábado 4 de julio de 2026. La salida se realizará a las 18:00 horas desde la glorieta de Carlos V (Atocha); el recorrido finalizará en la Plaza de Colón, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

Festival cultural Muestra T

Del 2 de junio al 20 de julio, el festival cultural Muestra T celebra su vigésima edición con una amplia programación multidisciplinar que apuesta por la diversidad, la inclusión y la visibilidad de distintas realidades sociales a través del arte, la cultura y la educación. Entre las actividades más destacadas de esta edición se encuentran varias secciones temáticas:

Muestra T con Ellas es un espacio centrado en iniciativas culturales y sociales creadas por mujeres o dirigidas especialmente a la visibilización femenina.

Muestra T Contra el Acoso Escolar incluye actividades orientadas a la sensibilización en centros educativos y espacios culturales.

Muestra T en Arte propone un recorrido expositivo compuesto por más de 15 muestras artísticas distribuidas en distintos espacios.

Muestra T en Cine presenta una programación audiovisual enfocada en historias LGTBIQ+.

Muestra T Kids ofrece actividades educativas, creativas y de ocio pensadas para el público infantil y familiar, con sede en la Casa del Lector.

Algunos de los artistas nacionales e internacionales que han confirmado su participación son: Alba Morena, Ana Farelo, Balibrea Dj, Bea Pelea, Cascales, CRIS LORA, Chumina Power, DeArco, Edith Salazar, Flans, Kany García, La Macizo, La Plexy, Laura Muñoz, Lucía Pérez, Marta Sango, Melanie Santiler, MEEK, Mon Laferte, Monzo, Monsieur Periné, Naíza, Ouineta, Samantha Ballentines, Sombra Alor y Tiago Raul.