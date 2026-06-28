¿Se dejó marcar un gol Argelia para no medirse a España? Radiografía del final más loco en el Mundial

Increíble final el que ocurrió en el encuentro entre Argelia y Austria, un duelo del que salía el rival de España en dieciseisavos del Mundial 2026. Será la selección europea la que se mida a los de Luis de la Fuente el próximo jueves, 2 de julio, en Los Ángeles, pero el final del encuentro deja muchas incógnitas.

Y es que este duelo Argelia-Austria, jugado en Kansas City, acabó con un gol de Austria ya fuera de tiempo, en el último segundo (no se jugó más tras ello), que hacía que fueran los austríacos los que se midieran a España en dieciseisavos. De esa forma, Argelia evitaba a la Selección española y se va por otra parte del grupo, mucho más amable en su inicio. Argelia se medirá a Suiza (y no a España) en dieciseisavos y, en el caso de que gane, a Colombia o Ghana en octavos.

La pregunta es clara: ¿se dejó marcar gol Argelia, cuando iba ganando 3-2, para que Austria empatara y así evitar a España? Para responder, hay que entender lo que pasó en los últimos minutos de este duelo, aunque también hay que explicar el contexto de este encuentro y de lo que ocurrió en todo el partido.

El Argelia-Austria venía marcado por las acusaciones de biscotto. Si ambos empataban (con cualquier resultado, pero con empate), los dos se clasificaban. Austria como segunda de grupo (y se mediría a España) y Argelia como una de las mejores terceras (para enfrentarse a Suiza). Fue lo que ocurrió. Sin embargo, si una de las dos ganaba, la otra -la selección que perdiera- quedaba eliminada.

Así, primero marcó Austria, después Argelia. Al descanso se fueron 1-1. Tras el paso por vestuarios, la selección europea se volvía a adelantar, pero los africanos otra vez empataban. Con 2-2 a falta de media hora de juego, las ocasiones desaparecieron. Hasta entonces sí había habido buen espectáculo. Pero ya con 2-2, todo se paró.

SI TE LO DICEN, NO TE LO CREES🤯 Min. 93. Argelia marca para eliminar a Austria y jugar contra España.

Min. 96. Austria empata para volver a clasificarse, jugar contra España y que Argelia juegue contra Suiza. Con el empate, pasaban las dos. Y entonces pasó esto #DAZNMundial pic.twitter.com/Wn0ovtn0ne — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

En los últimos 15 minutos, tanto Argelia como Austria se dedicaron a jugar el balón en el centro del campo, sin ningún tipo de peligro. Estaba claro el biscotto y que ambos se conformaban con el empate… hasta que ocurrió lo inimaginable en el minuto 92. Mahrez, gran estrella de Argelia, ¡marcó el 2-3! El jugador argelino se quedó de repente solo ante el portero austriaco y, claro, cómo vas a fallar eso. Marcó. Lo celebraron. Pero ahí pasó una de las grandes locuras del Mundial.

Un final loco y con muchas incógnitas

Con 2-3, Austria apenas tenía tiempo ya. Argelia se colocó segunda casi sin querer. Y se medía a España en un cruce mucho más difícil, además de que después, en el caso de hacer la machada de eliminar a la Selección española, le tocaría el ganador del Portugal – Croacia. Austria, por su parte, estaba eliminada (Irán pasaba como mejor tercera), y se fue al ataque con todo.

Sin apenas tiempo, ¡gol de Austria! Locura total. Lo hizo Sasa Kalajdzic en el minuto 96. Este jugador había entrado al terreno de juego en el 95′. Para Austria era una hazaña, ya que estaba eliminada y pasaba a ser segunda de grupo. A medirse contra España. Pero, ¿Argelia se dejó marcar ese gol?

Sabedores los africanos de que estaban ya en dieciseisavos, podían elegir si quedar segunda de grupo (ganando, como iban haciendo con ese gol de Mahrez) o tercera (empatando). No defendieron bien esa jugada de Austria en el último segundo gol y acabaron empatando. Así, de medirse ante España en dieciseisavos con el 2-3 pasan ahora a enfrentarse a Suiza tras el empate definitivo. Y, además, el siguiente cruce en octavos sería ante el ganador del Colombia – Ghana. Mucho más accesible que España y después Portugal o Croacia.