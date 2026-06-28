Austria y Argelia se clasifican en una locura Mundial

Austria y Argelia empataron a dos en el último partido de la fase de grupos y firmaron la gran locura del Mundial 2026. Un empate clasificaba a ambos y así sucedió. Pero de qué manera. Dos a dos hasta el 90 con Arnautovic, Belghali, Sabitzer y Mahrez como goleadores alternos. En el 93 marcó Mahrez de nuevo, un gol que eliminaba a los austriacos. Y en el 96 empató de nuevo Kalajdzic con un gol que alivió al cuadro europeo.

Austria pasó como segunda y será el rival de España en dieciseisavos. Argelia pasa como una de las mejores terceras y elimina a Irán, cuando en el 93 se vieron dentro. Los africanos se medirán a Suiza.

Austria demostró ser un equipo mucho más ordenado ante una Argelia algo más alocada en todas sus posiciones. Una selección europea capitaneada por un Alaba en sus últimas horas de fútbol y con Sabitzer como su gran estrella. Orden, pero con fallos graves en defensa que mostraron ante el combinado africano.

La España futbolera que se mantuvo despierta en la madrugada de este sábado se quedó pendiente de un Austria-Argelia que iba a deparar el rival de la selección española en dieciseisavos de final del Mundial. Uno de los dos se iba a medir el próximo jueves, 2 de julio, a los de Luis de la Fuente.

Se habló mucho de un posible biscotto. Ya que un empate metía a ambas en la siguiente ronda. A Austria como segunda y a Argelia como tercera. Las dos salían ganando. La que perdiese se iba fuera y metía a Irán.

Arnautovic golpea primero

Empezó el partido en Kansas City con mucha igualdad y ambas selecciones midiéndose, hasta que Austria dio un paso adelante. Arnautovic adelantó al combinado europeo en el minuto 28 tras recibir un gran pase filtrado de Alaba. Recurso de nueve y 1-0.

En ese momento, Austria demostró su superioridad. Tuvo un par de ocasiones para meter el segundo, pero perdonó. Y ahí Argelia dio su paso adelante. Remató primero al travesaño para avisar y justo antes del descanso encontró el empate.

Golazo de Belghali para empatar

La jugada del empate de Argelia la inició Mahrez en la esquina después de que el balón tocase en el banderín y se quedase dentro del terreno de juego. Le hicieron falta, pero la bola la ganó Belghali. El jugador del Verona se metió dentro del área, firmó un doble recorte precioso y la puso en la escuadra. 1-1 y el biscotto cogía forma.

🤪 ¿QUÉ HA PASADO EN ESA ESQUINA? Un gol que da vida a Argelia 🇩🇿 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3SoE9jrNjU — DAZN España (@DAZN_ES) June 28, 2026

Austria comenzó la segunda parte con tres cambios. Gregoritsch, Grillitsch y Wanner para dentro por Arnautovic, Schlager y Schmid. El guion en el segundo acto era el mismo, con mucha igualdad entre ambos equipos.

Desenredó esa igualdad Sabitzer con un golazo en el 55 que adelantó de nuevo a Austria y eliminaba a Argelia. Recibió un pase de Laimer en la frontal y la rompió de primeras.

Pero la reacción africana tardó muy poco en llegar. Solamente cinco minutos. Apareció por fin para Argelia su gran estrella. Mahrez no perdonó y firmó el empate. Otra vez las tablas en un partido llamado a clasificar a ambas selecciones.

Un final de locura

El tramo final de partido fue un descaro. Ninguno de los dos equipos pasaba del centro del campo. Firmaban el empate y el biscotto era una realidad. Pero en el descuento se desató una locura totalmente inesperada. Primero, en el 93, marcó Mahrez que metía a Argelia segunda y eliminaba a Austria. Tremendo.

Austria estaba eliminada y no se lo podía creer. Pero llegó la reacción en el 96 con un gol de cabeza de Kalajdzic. Una locura final imprevisible. Un alivio para los austriacos. Austria jugará ante España y Argelia contra Suiza en la siguiente ronda. Irán se vio dentro y finalmente queda eliminada.