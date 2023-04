Guardiola y su relación con Mahrez: «Es gruñón conmigo cuando no juega, perdí la batalla con él»

Después de no jugar ningún minuto contra el Bayern, Ryad Mahrez fue la estrella del Manchester City en la clasificación para la final de la FA Cup ante el Sheffield United y Guardiola habló sobre su relación con el jugador a la conclusión del partido disputado en Wembley. Incluso admitió haber perdido la batalla con un futbolista que ha pasado de ser indispensable a suplente.

«Es gruñón conmigo cuando no juega, todo el tiempo. Me hace notar cuando está gruñón», reconoció Guardiola tras ser cuestionado sobre la sobresaliente actuación del futbolista que anotó tres tantos en las semifinales de la FA Cup después de no haber disputado ni un solo minuto en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich.

Sobre el comportamiento de Mahrez, y su reacción cuando pasa del campo al banquillo, Guardiola reconoció ante los medios de comunicación haber perdido la batalla con el jugador argelino. «Sé que perdí la batalla para hacerle entender lo importante que es para el grupo…», aseguró en la zona de prensa del estadio de Wembley.

Feliz por él

Guardiola también afirmó que está feliz por el jugador con el que cuenta de cara al futuro. «Estoy muy feliz por Riyad, le encanta jugar al fútbol, ha dado mucho por el Manchester City y espero que lo haga también en el futuro», finalizó.