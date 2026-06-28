Cunde la preocupación tras el último mapa de AEMET: los termómetros se disparan la próxima semana y una nueva ola de calor no se descarta

Los termómetros se disparan la próxima semana y una nueva ola de calor no se descarta, cunde la preocupación tras el último mapa de la AEMET. Es hora de aprovechar al máximo el buen tiempo que parece que tenemos, los ratos en los que los termómetros no suben demasiado, para poder conseguir aquello que deseamos. Cada vez es más difícil hacer planes al aire libre y para conseguirlo, tocará empezar a cuidar al máximo los planes coordinándonos con una previsión que puede ayudarnos a no sufrir las inclemencias del tiempo.

En invierno nos quejamos de las bajas temperaturas que acaban siendo las que se convierte en las grandes protagonistas. Es una estación en la que el tiempo tiene más cambios que acabarán siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que lo recordamos con más fuerza que nunca. El verano es la estación en la que tendremos que enfrentarnos a una situación que, sin duda alguna, estaremos muy pendientes de este calor que no acabará siendo el único protagonista, aunque sí el principal.

Tras el último mapa de la AEMET cunde la preocupación

La preocupación cunde tras el último mapa de la AEMET, los expertos no dudan en lanzar una poderosa advertencia en esta época del año. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

En estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Aunque lo normal en esta época del año es que el anticiclón se convertirá en un giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Más allá de las altas temperaturas que tenemos por delante, tocará empezar a visualizar un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Cunde la preocupación entre los expertos de la AEMET que no dudan en dar unas pinceladas de lo que describen unos mapas que nos auguran una semana con ciertas novedades importantes que deberemos empezar a ver llegar. Lo más alarmante es una nueva ola de calor que sería la segunda, nada más empezar el mes de julio.

Se disparan los termómetros y no se descarta una nueva ola de calor

Una nueva ola de calor llega con fuerza, cuando pensábamos que disponíamos de una pequeña tregua que podría convertirse en un ligero alivio, nos encontramos de frente con todo lo contrario. Unas temperaturas que no dejan de subir y que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Tal y como nos explican los expertos de El tiempo: «A lo largo del fin de semana las temperaturas irán ganando grados conforme avancen las altas presiones en altura desde el sur. Esto derrocará a la vaguada que ahora mismo afecta a parte de la Península Ibérica. Este aumento afectará principalmente a regiones de la mitad sur peninsular, donde el domingo podrían alcanzarse los 40 ºC de forma puntual en algunas localidades del valle del Guadalquivir. En el norte, por el contrario, las máximas irán descendiendo. Este descenso será especialmente acusado el domingo en regiones del País Vasco, Navarra y Burgos, donde podrán perderse más de 6 ºC».

Siguiendo con la misma explicación: «De cara al lunes volverán a alcanzarse los 35 ºC en buena parte del interior peninsular, superándose incluso en algunas regiones como la mitad sur o el valle del Ebro. En el valle del Guadalquivir podrán alcanzarse incluso los 40 ºC en zonas de Córdoba, Jaén y Sevilla. El martes continuarían ascendiendo las temperaturas conforme las altas presiones ganen terreno en altura. Esto volverá a dejar máximas en torno a los 40 ºC en localidades del valle del Guadalquivir, pero también en otras regiones de Extremadura, la meseta sur y el valle del Ebro».

Este mes de julio empezará con los termómetros disparados: «Se espera que las temperaturas máximas superen el percentil 95 en buena parte del país, lo que, en caso de mantenerse, podría marcar el inicio de la segunda ola de calor del año. Durante el resto de la semana los termómetros continuarán registrando valores anómalamente altos por el efecto de la dorsal, que se situaría de forma completa sobre la Península a partir del miércoles-jueves de la próxima semana».

Todavía es pronto para determinar lo que puede pasar en breve en estas próximas jornadas estaremos ante una ola de calor que puede ser histórica: «Si bien las temperaturas serán anómalamente cálidas en la mayor parte del país todavía existe incertidumbre con respecto a si este episodio de altas temperaturas podrá ser una ola de calor o no. Para que se considere ola de calor debería tratarse de un episodio con temperaturas superiores al percentil 95 durante al menos tres días en el 10 % de las estaciones del país. Por esto, cabe estar estar atento a futuras actualizaciones de los modelos meteorológicos».