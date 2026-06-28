AEMET mira a julio y lo que ve no es ni el verano infernal que temes ni la tregua que esperas: la previsión que nadie imaginaba

Mira a julio la AEMET y lo que ve no es ni el verano infernal que esperaríamos después de un mes de junio de altas temperaturas, ni la tregua que pensabas que tendrías. El tiempo nos sorprende y aunque podemos pensar que lo tenemos controlado, el sol y las altas temperaturas son propias de esta estación del año, siempre hay margen para alguna que otra sorpresa. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en breve.

Llega un importante cambio de tendencia que marcan unos mapas del tiempo que nos ayudarán incluso a buscar ese sitio de vacaciones o de descanso perfecto. Cuando lo que necesitamos es ir en busca de un lugar que quizás nos haga estar muy pendientes de una serie de cambios que deberemos tener en consideración. Es hora de saber en todo momento qué puede pasar con unos días en los que media España se prepara para las vacaciones, la previsión que nadie esperaba ya está en marcha. La AEMET sorprende con un tiempo que pone los pelos de punta a más de uno.

La previsión que nadie imaginaba

Nadie hubiera imaginado un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha será algo totalmente sorprendente, en estos días en los que la situación puede complicarse por momentos. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia inesperado.

Nos hemos acostumbrado casi a un calor intenso que este año parece que realmente no se detiene. En su lugar, tenemos por delante algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unas jornadas en las que no sólo deberemos estar pendientes de las temperaturas.

El tiempo va cambiando y nos va dando algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de determinar lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Una tarde de tormentas puede tirar por tierra un día de playa y esas altas temperaturas pueden hacer que no sea recomendable salir a caminar.

Esta previsión de la AEMET nadie podría imaginarla y nos afecta mucho más de lo que quizás pensábamos. El tiempo no se detiene sino todo lo contrario, llega un marcado cambio que deberemos tener en consideración.

Lo que ve la AEMET en julio no es calor infernal ni ninguna tregua

La realidad de este mes de julio la vamos a vivir en breve, faltan unos días para iniciar un mes en el que tradicionalmente las altas temperaturas se convierten en una realidad para la que ya estamos preparados. Después de un mes de junio en el que las altas temperaturas han dado poco margen de maniobra.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «La previsión de julio se presenta con ambiente plenamente veraniego en España. La previsión mensual apunta a que las temperaturas estarán por encima de lo normal en buena parte del país, especialmente en la Península y Baleares, donde el mapa muestra una clara señal cálida para el conjunto del mes. Esto no significa que todos los días vayan a ser extremadamente calurosos, pero sí que, al hacer la media del mes, lo más probable es que julio termine con temperaturas superiores a las habituales para estas fechas. En otras palabras: podríamos tener más días de calor intenso, noches tropicales más frecuentes y episodios cálidos más persistentes de lo normal».

Siguiendo con la misma explicación: «El mapa de temperatura para julio de 2026 muestra una tendencia clara: más calor de lo normal en la mayor parte del territorio. Esto encaja con un contexto en el que los veranos son cada vez más largos, más cálidos y con episodios extremos más frecuentes. En un mes como julio, esta señal es especialmente importante porque partimos ya de valores muy elevados. Una anomalía cálida no implica simplemente “un poco más de calor”, sino que puede traducirse en máximas más altas, noches con peor descanso y mayor riesgo para la salud durante los episodios de calor intenso».

La gran sorpresa de este mes puede llegar en forma de agua, con unas tormentas más intensas de lo habitual: «En cuanto a la precipitación, el mapa muestra una señal interesante: julio podría ser ligeramente más húmedo de lo normal en amplias zonas del interior peninsular. Esto no quiere decir que vaya a ser un mes lluvioso en el sentido clásico. Julio sigue siendo, climatológicamente, uno de los meses más secos del año en muchas regiones de España. Pero sí puede indicar una mayor probabilidad de episodios de inestabilidad, tormentas vespertinas o chubascos irregulares en zonas del interior. En verano, cuando hablamos de más precipitación de lo normal, muchas veces no hablamos de frentes atlánticos ni de lluvias continuas, sino de tormentas. Estas tormentas pueden ser muy irregulares: dejar mucha agua en poco tiempo en una zona concreta y apenas nada a pocos kilómetros. También pueden ir acompañadas de granizo, rachas fuertes de viento y abundante aparato eléctrico».