El cielo se presentará hoy, 28 de junio de 2026, nuboso o cubierto, con brumas y bancos de niebla que darán paso a lluvias y chubascos por la tarde, especialmente fuertes en Álava. Las temperaturas descenderán moderadamente, acompañadas de vientos variables. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y nubes dominantes

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que anuncia una jornada inusualmente húmeda. Con temperaturas que oscilarán entre 19 y 24 grados, la sensación térmica se mantendrá igualmente cálida, aunque el riesgo de lluvia será inevitable, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando los chubascos pueden hacerse presentes con fuerza. El viento, ligero con ráfagas que apenas alcanzan los 10 km/h, no será un impedimento notable, pero la atmósfera se sentirá algo cargada por la alta humedad.

Ya por la tarde, el panorama no mejorará, ya que las nubes continuarán su danza sobre la ciudad, dejando muy poco espacio para la luz del sol. A medida que caiga la noche, la posibilidad de precipitaciones persistirá, ofreciendo un telón de fondo acuoso al caer el sol justo antes de las 22:00. Aunque estas condiciones pueden parecer sombrías, la calidez de la jornada puede invitar a sumergirse en el abrigo de un café, mientras la lluvia compone una sinfonía sobre los tejados de Bilbao.

Nubes y lluvias persistentes durante el día en Baracaldo

Nubes cargadas amenazan la tranquilidad de Baracaldo, llenando el aire de una anticipación tensa. A primera hora, la humedad se siente en el ambiente mientras las primeras gotas empiezan a caer, creando un espectáculo de luces que refleja el cielo gris. A medida que avanza el día, las lluvias intensas dominarán el panorama, acompañadas de un viento del norte que soplará con una media de 10 km/h, aunque habrá ráfagas que podrían alcanzar hasta 8.

La transformación del tiempo será notable: la mañana traerá temperaturas frescas, alcanzando un máximo de 25 grados, pero la sensación térmica puede caer hasta los 20, especialmente en la tarde-noche, cuando la lluvia se vuelve constante y la humedad alcanza el 90%. Conviene llevar paraguas y no olvidar un abrigo, pues el ambiente se tornará más inestable a medida que caiga la tarde.

Guecho: día nublado y con lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo completamente cubierto, marcado por una elevada probabilidad de lluvia del 100% tanto en la madrugada como durante la tarde-noche. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21°C y los 25°C, pero la sensación térmica podría llegar hasta los 25°C, lo que lo hará sentirse un poco más cálido. Con una humedad relativa del 85%, el ambiente se sentirá bastante pesado y húmedo, especialmente por la mañana.

El viento soplará del norte, a una velocidad media de 10 km/h, sin alcanzar ráfagas fuertes. A pesar de la lluvia, los momentos de luz se disfrutarán desde la salida del sol a las 06:34 hasta su puesta a las 21:56, ofreciendo un total de más de 15 horas de luz. A lo largo de la tarde, se mantendrá ese cielo cubierto y la posibilidad de lluvia seguirá vigente, por lo que se recomienda estar preparados para un día húmedo y fresco en Guecho.

Santurce: nubes y posibilidad de lluvia hoy

La jornada presenta un tiempo templado, con un cielo mayormente nublado y una sensación de confort gracias a temperaturas que oscilan entre 20 y 25 grados. La posibilidad de lluvia es alta, especialmente durante la mañana y la tarde, con vientos suaves que acompañarán a lo largo del día.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo las nubes, mientras el ambiente se mantiene tranquilo, perfecto para llevar a cabo las actividades diarias o simplemente relajarse un rato en casa con un buen libro.

Nubes oscuras y chubascos persistentes en Basauri

Las nubes cubren el cielo de Basauri en una mañana oscura y lluviosa, donde la sensación térmica se mantiene en torno a los 19 grados. La humedad en el ambiente es notable y se prevén chubascos intensos a medida que avanza el día, lo que dificultará disfrutar de cualquier actividad al aire libre.

A lo largo de la jornada, el tiempo no mejorará y las lluvias continuarán durante la tarde-noche, alcanzando temperaturas de hasta 24 grados. Un consejo: no olvides el paraguas y opta por ropa impermeable si tienes planes fuera de casa.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET