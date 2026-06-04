Terror en un hospital de Ibiza: un magrebí esquizofrénico viola a una paciente alcohólica tras sortear la vigilancia

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este jueves para juzgar unos hechos que conmocionaron a la isla de Ibiza en 2025. El acusado es un hombre de origen magrebí diagnosticado con esquizofrenia que se enfrenta a 14 años de cárcel por presuntamente violar a una paciente del Hospital Can Misses.

Los hechos se remontan al 18 de marzo, una jornada en la que todo parecía que iba a transcurrir con normalidad. Sin embargo, un varón que se encontraba interno en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental empezó a mostrar una actitud alterada e invasiva con otros ingresados, llegando a entrar en habitaciones que no eran la suya y hasta duchándose en una de ellas.

Lo peor vino esa misma tarde, a eso de las 18:30 horas, cuando el procesado se acercó a una paciente de 59 años que se encontraba ingresada a causa de su adicción al alcohol. En un momento dado, se acercó a ella y le dijo cosas al oído mientras sufría una erección. Al ser visto por el personal, el individuo fue reconducido a su habitación. A causa de ello, la mujer pidió cambiar de habitáculo y dormir acompañada.

Posteriormente, un poco antes de la medianoche, el acusado entró de nuevo en la habitación de la víctima, se acostó a su lado y, aprovechando que dormía profundamente al estar bajo los efectos de un refuerzo de olanzapina, se tumbó encima de ella y la penetró vaginalmente.

Al despertar, la mujer le dijo que no quería, pero a pesar de ello, el varón la giró con fuerza y comenzó a penetrarla analmente.

La Fiscalía pide su expulsión de España

A pesar del sistema de vigilancia con el que cuenta el hospital y por las cámaras que hay repartidas por todo el centro, nadie se dio cuenta de la entrada del acusado en la habitación de la víctima. Además, según el escrito de acusación, Can Misses tampoco tomó ninguna medida con el hombre a pesar del comportamiento conflictivo que había mostrado horas antes de la violación.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para el procesado un total de 14 años de prisión, además de su expulsión del territorio nacional una vez haya cumplido 2/3 partes de la condena. Además, el Ministerio Público también pide que se le imponga una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima durante 15 años.

El juicio arrancará este jueves a partir de las 10:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.