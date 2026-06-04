Las cabañuelas de Jorge Rey se adelantan a la AEMET: estas son las zonas que sufrirán el peor tiempo en las próximas horas

Jorge Rey se adelanta a la AEMET, las Cabañuelas no tienen ninguna duda de lo que nos espera en estas próximas horas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden marcar la diferencia. Lo que tenemos por delante es un importante cambio que este experto en el tiempo ya indicó en su día y que realmente puede marcar un fin de semana cargado de actividad.

El peor tiempo de estas últimas semanas puede ser una realidad que nos afectará de tal forma que tendremos que visualizar un giro destacado que hasta el momento nadie vio llegar y lo hizo de tal forma que tocará estar listos para un cambio de tendencia que puede extenderse poco a poco. Es momento de estar muy pendientes de unos cambios que podrían acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo un problema para muchos, es hora de ver llegar un importante cambio que puede ser el que nos marcará de cerca. Jorge Rey no tiene dudas de lo que nos estará esperando.

Se adelantan las Cabañuelas de Jorge Rey a la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una serie de advertencias que pueden ser las que nos afectarán de lleno, de la mano de unos cambios que Jorge Rey parece que vio llegar antes que nadie. Lo que tenemos por delante, nos sumergirá de lleno en una situación para la que quizás no estamos del todo preparados.

Es hora de saber qué pasará en breve, de la mano de unos cambios que pueden convertirse en una dura realidad. Estos días en los que las temperaturas han aumentado hasta unos niveles que costará de creer, lo que puede seguir a este aumento, nadie lo hubiera ni imaginado.

Un experto que se ha convertido en toda una tendencia nos ha dado alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Con una previsión del verano que pone los pelos de punta, ha sido capaz de adaptarse a algunas peculiaridades de una estación del año en la que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Es hora de saber qué nos espera con este tiempo cambiante.

Estas son las zonas que sufrirán el peor tiempo en las próximas horas

Los videos de Jorge Rey en los que nos explican lo que puede pasar con un tiempo que parece que se ve modificado por momentos, son una realidad que puede golpearnos con fuerza. Tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia que hasta el momento nadie vio llegar.

Desde la AEMET nos lanzan una importante advertencia de cara a este fin de semana: «Durante este día destacarán la entrada de aire más fresco en la Península y la inestabilidad en el Mediterráneo asociadas al paso del frente del día anterior. Durante la primera mitad del día se esperan cielos nubosos o cubiertos y chubascos en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con baja probabilidad de tormenta y de chubascos en regiones aledañas y Baleares, con tendencia a remitir a lo largo del día. No se descarta que sean localmente fuertes en el sur de Valencia y el norte de Alicante. En el norte peninsular también se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles. En el resto del territorio predominará la estabilidad, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en los entornos montañosos. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur. Existe baja probabilidad de aparición de brumas en zonas de montaña del tercio norte. Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio noroeste peninsular y descenderán en el resto del territorio. El descenso será notable, incluso extraordinario, con bajadas de más de 10 grados en el este peninsular y litorales de Málaga y Granada. Las mínimas descenderán, con un descenso menos marcado en los litorales. Se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste, salvo en el área mediterránea, donde será de componente este. El cierzo soplará moderado en el valle del Ebro al principio y el poniente en Alborán rolará a levante por la tarde. Existe baja probabilidad de rachas muy fuertes de tramontana durante la primera mitad del día en el Ampurdán y Baleares. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Chubascos localmente fuertes en el sur de Valencia y el norte de Alicante. Descenso notable de las temperaturas máximas, e incluso extraordinario (de más de 10 grados), en zonas del este peninsular y litorales de Málaga y Granada. Alisio con rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en Canarias».