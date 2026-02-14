El Villarreal, totalmente desesperado tras perder contra el Getafe: «Se tiran, chillan, hacen faltas…»

El Villarreal acabó desesperado en Getafe, donde cayó por 2-1 ante un heroico conjunto azulón que sacó petróleo con lo que tiene, que es muy poco. Seis defensas en el once de Bordalás, que terminó imponiéndose ante los de Marcelino. La relación entre los dos entrenadores no es la mejor que puede haber, pero el del conjunto amarillo reconoció en este caso que los madrileños fueron superiores. Eso sí, hubo tiempo para las quejas, tanto por parte del propio entrenador como de Pau Navarro.

«Sinceramente, creo que hemos dado el paso para ir a ganar. Todos sabemos cómo juegan y mientras los árbitros les sigan permitiendo ese tipo de juego…», comenzó diciendo el central del Villarreal. Entonces, llegaron unas palabras de lo más inverosímiles: «Parece que les premian el tirarse, el chillar, el hacer faltas… y luego lo pitan todo a su favor».

«Mientras el árbitro lo permita, van a seguir jugando así. Es normal, porque cuando se ven ahí abajo, son normales sus emociones», prosiguió. Aunque el defensa terminó reconociendo que los principales errores del encuentro los había cometido el Villarreal: «Hemos cometido muchos fallos arriba y atrás, como yo en el gol. Tenemos que dejarnos de árbitros y del rival».

Por su parte, Marcelino reconoció como justo vencedor del partido al Getafe, aunque el técnico del Villarreal no desaprovechó la oportunidad para quejarse por el poco añadido en la segunda parte, que fue de siete minutos. «Me lo ha explicado pero sigo sin entenderlo. Si en una acción pierdes cinco minutos, más los goles, más los cambios y concedes siete minutos… No se ajusta a lo que todos vimos. Queda muy por debajo. Bastante por debajo», señaló el entrenador asturiano al término del encuentro.

Con la victoria, el Villarreal, perseguidor de Real Madrid y Barcelona durante buena parte de la temporada, empieza a ver como se le aleja el Atlético y, más importante, como el Betis se acerca por detrás, poniendo el riesgo la cuarta plaza que da acceso a Champions League. Por su parte, el Getafe de Bordalás suma dos victorias seguidas y se va a siete del descenso.