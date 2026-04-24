Munuera Montero pasó de decir que el penalti a Lamine Yamal era «nada» a «clarísimo» en tres segundos

El estreno de la RefCam en la Liga no estuvo exento de polémica. José Luis Munuera Montero protagonizó la primera vez en el campeonato doméstico con la cámara en primera persona que llevarán los árbitros, a través de la que se podrá vivir cómo ve y dirigen un partido los colegiados de Primera División. La primera muestra de ello dejó a Munuera Montero en mal lugar en la acción del polémico penalti de Lamine Yamal –el que le provocó la lesión al lanzar–, afirmando inicialmente que no había «nada» para acto y seguido, sin tiempo para que medien desde el VAR, lo vea «clarísimo».

La RefCam ya tuvo una primera puesta de largo en la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, pero no fue hasta este pasado miércoles cuando se puso en práctica en el campeonato doméstico, en este Barça-Celta en el Camp Nou. Munuera Montero fue el encargado de portarla, grabando desde su salto al terreno de juego hasta el pitido final, aunque el vídeo, compartido por la Liga, nos regala solamente seis minutos seleccionados… suficientes para ver el patinazo del colegiado.

El vídeo arranca con Munuera Montero yendo a la zona central y llevando a cabo el habitual sorteo de campos con los dos capitanes de Barça y Celta de Vigo, Pedri y Marcos Alonso en este caso, donde se ve cómo el ex azulgrana es el que gana el sorteo y elige que su equipo sea el que comience sacando de centro.

Tras esto, se ven diversos lances del juego, acciones en las que el colegiado va continuamente comunicándose con sus árbitros asistentes, decidiendo cada jugada, evaluándola una a una.

Llama la atención una acción concreta con Joao Cancelo en el suelo, que le asegura a Munuera Montero que tiene problemas con su rodilla y éste da paso a la asistencia médica para que acceda al campo. Pedri se acerca y le pregunta al portugués: «¿Qué te pasó, hermano?». Cancelo le dice que el problema es en la rodilla y el capitán culé le vuelve a preguntar, preocupado: «¿Pero corriendo?». «No, no», dice el lateral.

Munuera Montero y el penalti a Lamine

Pero lo que más ha llamado la atención a todos ha sido la acción del penalti que acabó definiendo el final del partido y el triunfo del Barcelona. Lamine Yamal entra al área y choca con Yoel Lago cayendo al suelo, ante lo que Munuera Montero rápidamente dice «nada, nada», refiriéndose a que había sido una jugada limpia por parte del jugador del Celta, pero en cuestión de dos segundos afirma que ha sido «clarísimo», señalando el punto de penalti.

«Del Cerro, lo obstaculiza en su carrera. Le mete la pierna. Le mete la pierna entre las suyas y lo derriba», se comunica instantes después Munuera Montero con la sala del VAR, narrando lo que ha visto y llamando justo después a los dos capitanes, Marcos Alonso y Pedri, pidiendo al resto que se aleje.

Marcos Alonso le pide al colegiado que lo revise, pero éste le dice «te lo voy a explicar tal y como lo he visto, desde arriba me lo han confirmado». El capitán del Celta no da crédito, cuestionándole: «¿Ya te lo han confirmado?». Las explicaciones de Alonso no surten efecto y Munuera Montero insiste: «Del Cerro, Carlos, me lo confirma en dos segundos». El capitán de los gallegos desiste pero se va dejándole una pulla: «Rápido de cojones…». Pedri le pide amarilla para infractor pero el colegiado le explica el reglamento y el porqué no se la muestra.