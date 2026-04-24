Lo que pierde el Barcelona sin Lamine en Liga: tendrían ¡18 puntos menos! y estarían a nueve del Madrid

El Barcelona afronta las seis jornadas que le restan en Liga sin Lamine Yamal. Le saca nueve puntos al Real Madrid, pero el equipo culé sabe perfectamente que sin su joven estrella pierde mucho. Ha marcado este curso 16 dianas en la competición doméstica y ha repartido 12 asistencias. Sin esos datos, los de Hansi Flick tendrían 18 puntos menos y el campeonato perdido. Una vida con Lamine y otra sin él.

El pasado miércoles por la noche en el Camp Nou, Lamine Yamal volvió a regalarle al Barcelona tres puntos determinantes ante el Celta de Vigo justo antes del descanso. Pero inmediatamente después se lesionó. Un pinchazo en el bíceps femoral que le hizo temerse lo peor.

El alcance de su lesión se confirmó el pasado jueves a mediodía. Lamine Yamal estará entre mes y mes y medio fuera de los terrenos de juego. Dijo adiós a lo que queda de temporada con el Barcelona, pero podrá llegar al Mundial con la selección española. Por lo tanto, se pierde los seis partidos de Liga que le quedan a su equipo.

La suerte que tiene el Barcelona es que la Liga la tiene prácticamente sentenciada con nueve puntos más que el Real Madrid a falta de 18 por disputarse. Pero la realidad es que, si no fuese así, el equipo de Hansi Flick sufriría mucho hasta el final sin Lamine Yamal.

18 puntos menos sin Lamine Yamal en Liga

Juguemos a fútbol ficción. Lamine Yamal ha demostrado ser determinante para el Barcelona este curso en Liga y si él no hubiese podido jugar por lesión en todo el curso, como ocurrirá en las seis jornadas que restan, su equipo lo hubiese pagado muy caro.

En OKDIARIO hemos analizado los goles y asistencias de Lamine Yamal en cada partido de Liga esta temporada y cómo han influido en los resultados del Barcelona. El resultado es demoledor: el equipo blaugrana tendría 18 puntos menos en Liga y estaría a nueve puntos del Real Madrid. Una película totalmente opuesta a la actual.

Lamine Yamal ha marcado 16 goles esta temporada en Liga con el Barcelona y ha repartido 12 asistencias. Sin estos datos, el equipo azulgrana tendría 18 puntos menos. La estrella blaugrana empezó en la primera jornada marcando y asistiendo en Mallorca, pero su equipo ganó 0-3.

Los primeros puntos que hubiese perdido el Barcelona sin Lamine Yamal se hubiesen producido en el campo del Levante en la segunda jornada de Liga. Ganó el cuadro blaugrana 2-3 con dos asistencias de Yamal. Sin esos dos pases, derrota y tres puntos menos para el Barça. En la tercera jornada, empate a uno en Vallecas con gol de Lamine Yamal. Otro punto menos con derrota.

Luego se perdió tres partidos por lesión ante Valencia, Getafe y Oviedo, aunque su equipo ganó los tres. Luego, ante la Real Sociedad, el Barça ganó 2-1 con una asistencia suya. Dos puntos menos sin Lamine. En la siguiente jornada tampoco estuvo por lesión ante el Sevilla con derrota por 4-1.

En la novena jornada de Liga, el Barcelona ganó 2-1 al Girona con una asistencia clave de Lamine Yamal. Sin ella, dos puntos menos para el equipo culé. Luego perdieron en el Bernabéu y posteriormente se gana 3-1 al Elche, 2-4 al Celta y 4-0 al Athletic. Dos goles y dos asistencias de Lamine Yamal, pero que no afectaron al resultado global.

Luego llegó la jornada 14 ante el Alavés: 3-1 con gol y asistencia de Lamine Yamal. Sin el ’10’ blaugrana, dos puntos menos para el Barcelona. En el último tramo de Liga, la perla culé volvió a ser muy determinante y marcó tres goles contra el Villarreal (4-1), un gol en los minutos finales en San Mamés ante el Athletic (0-1), un gol y dos asistencias en el derbi ante el Espanyol (4-1) y el clave gol ante el Celta antes de lesionarse el pasado miércoles (1-0).

Sin su rendimiento y presencia en esos cuatro partidos, el Barcelona tendría ocho puntos menos (dos por cada partido). Ya con la influencia de Lamine Yamal en estos últimos meses con el Barça, la Liga estaría mucho más apretada de lo que está ahora.