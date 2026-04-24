Flick analiza la lesión de Lamine Yamal: «Debe aprender de ello y así volverá más fuerte»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper con algo más de retraso de lo que suele ser habitual en su figura para atender a los medios de comunicación en la previa del duelo de la jornada 32 de Liga que medirá este sábado al Barcelona en el Coliseum contra el Getafe. El entrenador culé analizó este partido y la lesión de Lamine Yamal, que se perderá lo que resta de temporada con su club.

«Primero, quisiera pedir disculpas por este retraso de diez minutos. He tenido que hablar con los jugadores. Jugar contra el Getafe es difícil, defienden muy bien y si echas un vistazo a los últimos 10 partidos, serían segundos. Han tenido un gran rendimiento, tienen su filosofía y todo cuenta. Lo importante para nosotros es tener el ritmo adecuado. No cometer errores y es lo que quiero ver», comenzó señalando el entrenador del Barcelona en sala de prensa.

Flick sobre la lesión de Lamine Yamal

Sobre la lesión de Lamine Yamal: «No es fácil la situación ni para nosotros ni para él. Él deberá gestionarla y aprender. Ahora está muy centrado, sabe que ha sido su primera lesión muscular. Está muy centrado, esta temporada no está disponible para nosotros, sí para el Mundial. Volverá más fuerte».

Más sobre Lamine Yamal: «Lo necesitamos, un paso al frente de todos. Si falta uno, hay que juntar filas y gestionarlo. Todos tienen que dar el 100% o más por el equipo y por el resto. Nos quedan seis partidos y nuestro objetivo es siempre ganar. Mañana no será fácil, pero tenemos la calidad necesaria para jugar un muy buen partido».

Sobre el momento de su lesión: «Él notó algo después de la falta, pero creyó que no era nada grave y decidió asumir la responsabilidad del penalti. Quizás sí fue a peor, pero uno debe tener la sensación. Nunca había tenido una lesión muscular, es muy joven. Debe aprender a leer el cuerpo, es una experiencia más para él y es lo que debe aprender. Tener en cuenta las señales del cuerpo. Al final marcó el gol y nos llevamos los tres puntos».

Flick analiza el partido contra el Getafe

«Tenemos que analizarlo todo, tendremos tiempo suficiente y lo haremos. Echaremos un vistazo a nuestro rendimiento, el del staff, y ver cómo mejorar. Veremos en qué aspectos, es importante. Por supuesto, las lesiones no es nada positivo, no nos gusta, pero hay que gestionarlo. Quedan seis partidos y me centro en el siguiente, en el del Getafe. Queremos ganar, como siempre. Darlo todo», señaló Hansi Flick sobre la gestión de las lesiones en el equipo.

Sobre Bordalás: «No estoy seguro, creo que tiene razón, hay que centrarse en el equipo de uno mismo. Pero a veces, después de un partido, hay mucha emoción y para un entrenador, las cosas son como son. Estamos luchando, igual que los jugadores en el campo, desde el banquillo es nuestro trabajo, queremos darlo todo por el equipo. Está bien, no tengo ningún problema».

«Cuando estén listos, cuando puedan entrenar con el equipo, estarán. De momento no han entrado con el grupo Raphinha ni Bernal. Ninguno estará disponible para mañana. Pero la semana que viene espero y creo que será mejor», dijo el técnico germano.