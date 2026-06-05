Detenidos en Denia 2 brasileños con 2 kilos de cocaína en su equipaje cuando iban a zarpar a Ibiza

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos jóvenes de origen brasileño de 24 y 30 años en el puerto de Denia cuando transportaban dos kilos de cocaína ocultos entre sus pertenencias. Ambos se disponían a tomar el ferry a Ibiza cuando las sospechas de la Guardia Civil recayeron sobre ellos. En el interior de los equipajes de los sospechosos, camuflados entre la ropa, los agentes han hallado cuatro paquetes repletos de cocaína, con un peso de 500 gramos cada uno de ellos. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Denia en funciones de guardia, que ha decretado para ambos prisión provisional, comunicada y sin fianza. Denia está ubicada en la comarca de la Marina Alta, al norte de la provincia de Alicante. Todo ello, según la propia Guardia Civil.

Los hechos se han producido a finales del pasado mes de abril. En concreto, el lunes 27. Ese día, dos jóvenes de origen brasileño habían llegado al puerto de Denia a bordo de un vehículo. Su intención era la de embarcar en el ferry que comunica esa localidad con la turística Ibiza, en Baleares.

Sin embargo, llamaron la atención de agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, que decidieron inspeccionar el coche en que los citados jóvenes brasileños viajaban. Fruto de una comprobación más exhaustiva, la Guardia Civil ha hallado ocultos en el interior de las dos maletas que los sospechosos portaban hasta cuatro paquetes con algo más de 500 gramos de cocaína cada uno de ellos. En total, 2.039 gramos de esa droga.

Los agentes han intervenido también tres teléfonos móviles y una cantidad de dinero en efectivo que se eleva a 3.400 euros. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

La Guardia Civil sigue investigando este mismo caso para esclarecer cuál era el origen y cuál hubiera sido el destino final de esos 2.039 gramos de cocaína. Según el Instituto Armado, ahora mismo no están descartadas nuevas actuaciones en relación con este mismo caso.