Así fue detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un colombiano con 3,5 kilos de cocaína en su maleta

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven colombiano de 27 años por un delito contra la salud pública y otro de contrabando tras detectar 3,58 kilos de cocaína en el interior de su equipaje en un control aduanero en el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche.

La detención se ha producido tras detectar anomalías agentes de la Unidad de Análisis en Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil (UDAIF) en la citada maleta que, a raíz de una serie de retrasos, viajaba como lo que se denomina equipaje rush. Es decir, el que llega en un vuelo distinto al del propietario. La secuencia completa acerca de cómo hallaron los agentes la droga y la posterior detención del sospechoso es la contenida en el vídeo que ilustra esta información.

Los agentes se pusieron en contacto con la compañía aérea, a fin de que contactara con el propietario de la citada maleta y este se desplazara al aeropuerto para efectuar las comprobaciones oportunas. Una vez allí, la Guardia Civil detectó incoherencias en las manifestaciones del joven. Y, en su presencia, procedieron a abrir la maleta, como se puede ver en el vídeo.

En el interior de esa maleta había un maletín de doble fondo y otros compartimentos ocultos. En el vídeo se ve cómo un agente localiza un paquete de grueso volumen. Lo extrae y lo abre. Halla entonces la cocaína, pero antes de adoptar cualquier decisión, la sustancia es analizada para comprobar que se trata de droga.

Los agentes han podido determinar que tanto el detenido como su equipaje habían efectuado un largo itinerario con varias escalas, que les había llevado de Bogotá (Colombia) a Panamá. De allí, a Madrid. Y, finalmente, a Alicante, según ha podido saber OKDIARIO.

El sospechoso ha resultado detenido y ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instrucción de la Sección de Instancia de Elche (Alicante), que ha decretado su ingreso en prisión provisional.