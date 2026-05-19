El vídeo de Óscar Puente peloteando al imputado Zapatero: «Es un orgullo compartir con él tantas cosas»

Óscar Puente, actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, aseguró en un acto en noviembre de 2025 que José Luis Rodríguez Zapatero es «el mejor ex presidente del Gobierno» que ha tenido España, además de «el mejor socialista». Esta afirmación de Puente, que también dijo sentir «orgullo» por «compartir tantas cosas» con Zapatero, se ha convertido en viral después de que el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 haya sido imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco del denominado caso Plus Ultra.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha compartido este martes en su cuenta oficial de X el vídeo en el que Puente pelotea a Rodríguez Zapatero, durante un acto del PSOE de Castilla y León en noviembre de 2025. «Es el mejor ex presidente del Gobierno que ha tenido este país, sin ninguna duda, y el mejor socialista», subrayó el titular de Transportes y Movilidad Sostenible en su intervención, con Zapatero presente.

Óscar Puente también dejó constancia de su relación por Zapatero en esta comparecencia. «Al que yo quiero mucho, me honro de su amistad», dijo, además de resaltar que para él resultaba «un orgullo compartir tantas cosas» con el ex presidente del Gobierno, imputado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales y llamado a declarar en el marco del caso Plus Ultra el 2 de junio.

«El mejor socialista», ha escrito Martínez-Almeida, parafraseando a Óscar Puente junto al vídeo del ministro de Transportes adulando a un Zapatero que se jactó en el Senado, en marzo, de ser «el único presidente de Gobierno de España que en su etapa no tuvo un solo escándalo».

Zapatero, imputado y registrado

Agentes de la Policía Nacional registran desde primera hora de este martes el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y tres empresas en la nueva operación del caso Plus Ultra ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

La operación ya está en marcha y los agentes de la Policía Nacional están registrando la oficina que tiene el ex presidente enfrente de la sede nacional del PSOE de la calle Ferraz en Madrid. Además, se han personado en las sedes de empresas que cobraron del rescate de la aerolínea Plus Ultra y que podrían haber sido mercantiles pantalla para canalizar el dinero. Entre las compañías examinadas se encuentra la de Alba y Laura Rodríguez, hijas de Rodríguez Zapatero.