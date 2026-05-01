Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Osasuna - Barcelona de la Liga El Osasuna - Barcelona es de la jornada 34 de la Liga y se jugará en El Sadar El Barcelona podría ganar matemáticamente la Liga este fin de semana

El Sadar ya está listo para acoger un auténtico partidazo en esta jornada 34 de la Liga con un apasionante Osasuna – Barcelona. Ambos equipos lucharán por los tres puntos ahora que estamos en la recta final del campeonato para intentar amarrar sus respectivos objetivos lo antes posible. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión este clásico del fútbol español.

Horario del Osasuna – Barcelona: a qué hora empieza el partido de la Liga

El Barcelona viaja a Pamplona para enfrentarse a Osasuna en el partido que corresponde a la jornada 34 de la Liga. El conjunto azulgrana podría ser campeón este mismo fin de semana y para ello los de Hansi Flick están obligados a ganar en El Sadar, pero también esperar a que el Real Madrid empate o pierda el domingo frente al Espanyol. Los culés tendrán delante al cuadro rojillo, que están en plena lucha por clasificarse para competiciones europeas, por lo que los pupilos de Alessio Lisci no se lo pondrán nada fácil a los catalanes.

Cuándo es el partido de Liga Osasuna – Barcelona

La Liga ha programado este vibrante Osasuna – Barcelona correspondiente a la jornada 34 del campeonato liguero nacional español para este sábado 2 de mayo. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el horario de este duelo entre rojillos y culés a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados y sin incidentes para que el choque pueda comenzar de manera puntual en El Sadar.

Dónde ver en directo gratis el Osasuna vs Barcelona: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los medios de comunicación que tienen en su poder los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos del campeonato liguero español. Este Osasuna – Barcelona de la jornada 34 de la Liga se podrá ver en directo por televisión mediante el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recalcar que se trata de un canal de pago y será necesaria tener activada la suscripción para ver lo que suceda en El Sadar, ya que este duelo no se podrá ver en abierto ni gratis por TV.

Todos los seguidores del cuadro catalán, del conjunto navarro y los amantes del deporte rey también tendrán la posibilidad de ver en directo en streaming y en vivo online el Osasuna – Barcelona correspondiente a la jornada 34 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que este operador pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse lo que ocurra en El Sadar.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 34 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Osasuna – Barcelona desde una hora y media antes del inicio del choque y cuando concluya publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que se produzcan en El Sadar.

Dónde escuchar por radio en directo el Osasuna – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online deben saber que van a poder escuchar gratis por la radio todo lo que ocurra en este choque de la jornada 34 de la Liga. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con El Sadar para contar todo lo que suceda en el Osasuna – Barcelona.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Osasuna – Barcelona?

El Sadar, situado en Pamplona, será el escenario donde se disputará este apasionante Osasuna – Barcelona que cayó en la jornada 34 de la Liga. Este campo se inauguró en 1967 y a lo largo de estos años ha ido sufriendo mejoras en sus instalaciones acordes al crecimiento del cuadro rojillo. Este estadio tiene aforo para más de 23.500 aficionados y se espera que este sábado haya un lleno absoluto en sus gradas para animar a los suyos a dar la sorpresa frente a los azulgranas.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos para que dirija la contienda Osasuna – Barcelona correspondiente a la jornada 34 de la Liga. Sobre Valentín Pizarro Gómez recaerá la responsabilidad del VAR de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a la pantalla que estará instalada en la banda de El Sadar para tomar una decisión.