Colas kilométricas en Lidl hoy, sábado 2 de mayo, por el secador tipo Dyson que te soluciona el regalo del día de la madre

Con el Día de la Madre que se celebra mañana mismo, muchos siguen buscando un regalo que no suene a improvisado, aunque en realidad lo sea un poco. A estas alturas ya no hay mucho margen para pensar demasiado, así que lo habitual es tirar de algo práctico, que se use de verdad y que tenga ese punto bonito que lo haga especial pero por suerte para ti, Lidl tiene un secador funcional, de buena calidad y barato que ya provoca colas porque es perfecto para regalar mañana.

Si no quieres estar dando muchas vueltas buscando tu regalo del Día de la Madre de última hora, te proponemos que vayas a Lidl a por su secador de sólo 44,99 euros. Es de la marca Cien Beauty y por su diseño es perfecto para sorprender a tu madre pero es que además, una vez lo ponga a prueba se dará cuenta que es un secador de buena calidad, con varias funciones y al que sin duda, le va a sacar mucho partido.

El secador de Lidl que te soluciona el regalo del Día de la Madre

Nada más verlo, el secador ya te parecerá una buena opción de regalo y todo gracias a acabado dorado que tiene, que lo hace parecer más caro de lo que realmente es y una forma bastante reconocible, que recuerda a modelos de gama alta que suelen superar con facilidad los 300 euros.

Ese tipo de diseño no es casual. Cada vez más, este tipo de productos buscan no solo funcionar bien, sino también quedar bien en el baño o en el tocador. Y en ese sentido, cumple. Además, es relativamente compacto y no resulta incómodo en la mano. Pesa unos 687 gramos, que no es especialmente ligero, pero tampoco pesado como para que moleste al usarlo varios minutos seguidos.

Un secador barato y funcional

Más allá de la estética, lo importante está en cómo responde cuando se usa. Este modelo cuenta con un motor sin escobillas que puede alcanzar hasta 110.000 revoluciones por minuto. Dicho así puede sonar muy técnico, pero en la práctica se traduce en algo bastante sencillo: seca el pelo más rápido. Y eso, en el día a día, se agradece bastante, sobre todo cuando no hay mucho tiempo por la mañana.

Por otro lado, tiene una potencia de 1900 W y permite elegir entre tres niveles de temperatura y tres de velocidad. No es algo revolucionario, pero sí suficiente para adaptarlo a distintos tipos de cabello sin complicaciones. Además, incorpora función de aire frío, que es ese botón que muchas veces se pasa por alto pero que sirve para fijar el peinado y que aguante más tiempo.

Menos encrespamiento y un acabado más cuidado

Uno de los puntos que más se valoran en este tipo de secadores es cómo dejan el cabello. En este caso, incluye tecnología iónica continua, pensada para reducir la electricidad estática, de modo que se logra menos encrespamiento y un acabado más suave. No hace milagros, pero sí se nota la diferencia frente a modelos más básicos.

También cuenta con un sensor interno que mantiene la temperatura constante, evitando esos cambios bruscos de calor que pueden acabar dañando el pelo con el uso continuado.

Accesorios para adaptarlo a distintos estilos

Otro detalle interesante es que tiene varios accesorios para sacarle más partido, como dos boquillas concentradoras y un difusor de volumen, algo bastante útil dependiendo del tipo de cabello. Las boquillas sirven para dirigir el aire y conseguir un alisado más preciso, mientras que el difusor es clave para quienes tienen el pelo rizado o quieren dar más volumen sin perder la forma natural.

El sistema de acoplamiento es magnético, lo que facilita mucho poner y quitar accesorios sin tener que estar encajando piezas a presión. Es un detalle pequeño, pero se agradece.

Pensado para usarlo sin complicaciones

En el uso diario es donde realmente se nota si un producto merece la pena o no y en este caso, tenemos varios detalles que suman como por ejemplo que el cable tenga unos tres metros de longitud, lo que da bastante libertad de movimiento. También incluye un sistema de bloqueo de teclas para evitar cambiar la configuración sin querer mientras se está usando.

A eso se le añade la protección contra sobrecalentamiento y un microfiltro que evita que entre suciedad en el motor, algo importante para alargar la vida útil del secador. Y luego está la función de memoria, que guarda la última configuración utilizada. Puede parecer una tontería, pero evita tener que ajustar todo cada vez que se enciende.

Un regalo que tiene sentido cuando queda poco margen

Con el Día de la Madre ya encima, este tipo de productos tienen una ventaja clara y es que con ellos es fácil de acertar. No requieren conocer demasiado los gustos ni arriesgar con algo muy personal, ya que se trata de un regalo útil, que se utiliza prácticamente a diario y que, además, tiene ese punto cuidado que hace que no parezca algo cogido a última hora. De este modo, y para quienes todavía están dudando, puede ser una solución bastante directa. Sin complicarse, sin gastar demasiado y con bastantes opciones de que realmente se use y se le saque partido.