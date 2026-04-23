Historia y origen del Día de la Madre: por qué se celebra el primer domingo de mayo

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina, y supone un de esas fechas que no hace falta apuntar en la agenda, dado que todos tenemos en mente que se celebra en el mes de mayo y si nos ponemos a pensar un poco, rápidamente recordamos que se celebra el primero domingo de mayo, pero ¿por qué este día exactamente? ¿Conoces cuál es el origen del Día de la Madre y el porqué se celebra cuando lo hace?.

Lo cierto es que pocos saben sobre el origen del Día de la Madre en España, teniendo en cuenta que hace muchos años no se celebraba el mismo día que ahora, es decir, el primer domingo de mayo. De hecho, la historia detrás de esta celebración es bastante más larga de lo que parece y tiene partes que no todo el mundo conoce, ya que al margen de flores, regalos o de aprovechar ese domingo para una comida familiar, en realidad la celebración viene de mucho antes, y no, no empezó en España y tampoco en mayo.

Origen del Día de la Madre

Si nos vamos muy atrás, lo primero que aparece no es el Día de la Madre como tal, sino celebraciones relacionadas con la figura materna. En la antigua Grecia ya existían rituales dedicados a Rea, considerada la madre de los dioses. Era una forma de rendir homenaje a la maternidad, aunque no tuviera nada que ver con la celebración que conocemos hoy en día.

Los romanos siguieron un camino parecido, pero con su propia versión. En su caso, celebraban a Cibeles, diosa de la tierra y la fertilidad. Lo hacían durante unas fiestas llamadas Hilaria, que tenían lugar en marzo y duraban varios días y estaba marcad por ofrendas y celebraciones, por lo que era algo más cercano a un festival que a una fecha concreta.

Con el cristianismo todo esto cambia. La figura de la madre pasa a centrarse en la Virgen María y, durante mucho tiempo, el homenaje a las madres se vincula directamente con el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Esto se mantuvo así durante siglos en países como España.

Pero el giro importante llega mucho después, ya en el siglo XX y en Estados Unidos. Aquí es donde aparece Anna Jarvis. Tras la muerte de su madre, decidió organizar un homenaje en su memoria. Aquello que empezó como algo personal fue creciendo poco a poco.

En 1908 se celebró uno de los primeros actos, y a partir de ahí empezó a defender la idea de crear un día dedicado a todas las madres. No fue algo inmediato, pero acabó funcionando. En 1914, el presidente Woodrow Wilson reconoció oficialmente el Día de la Madre en Estados Unidos y lo fijó en el segundo domingo de mayo.

Desde ese momento, la idea se extendió. Cada país la fue adaptando a su manera. En España, por ejemplo, hubo intentos previos en los años veinte, pero no terminaron de cuajar. Durante un tiempo convivieron varias fechas hasta que, años más tarde, en 1965 se tomó la decisión de trasladarlo definitivamente a mayo por ser este además el mes dedicado a la Virgen, y en concreto al primer domingo.

Significado del Día de la Madre

Si te preguntas qué significa realmente el Día de la Madre, la respuesta no es complicada, pero tampoco es única. Depende mucho de cómo lo viva cada persona. En el fondo, la idea es bastante clara ya que es un día que sirve para reconocer a las madres. Agradecer lo que hacen o lo que han hecho. Pero claro, eso se puede expresar de muchas formas.

Hay quien lo celebra con un regalo, quien organiza una comida, quien simplemente llama o pasa el día con su madre. No existe una norma escrita y por eso es tan especial ya que madres e hijos lo celebran de una forma especial.

Si miras más atrás, el significado era distinto. No estaba tan centrado en lo personal, sino más en la maternidad como concepto. Algo más simbólico, más general. Con el tiempo, eso se ha ido acercando a lo cotidiano y también es verdad que el componente comercial ha crecido mucho hasta el punto que muchos consideran que tal y como ocurre con el Día del Padre o el de los enamorados, la celebración se ha convertido en una excusa para vender y comprar regalos.

Por qué se celebra el primer domingo de mayo

Y aquí viene la parte que más dudas genera. ¿Por qué el primer domingo de mayo y no otro día? La respuesta tiene varias capas. Por un lado, está la tradición religiosa. Mayo, como ya mencionamos, siempre ha estado muy ligado a la Virgen María dentro del calendario católico. Es un mes asociado a la figura materna, así que tenía sentido situarlo ahí y también como no, a la primavera. Elegir domingo también tiene su lógica. Facilita que la gente pueda reunirse sin tener que cuadrar horarios de trabajo o colegio. Es una decisión práctica, pero importante.

Eso sí, no en todos los países es igual. En Estados Unidos, por ejemplo, se mantiene el segundo domingo de mayo tal y como hacen por ejemplo Italia o Alemania. Así que no, no siempre ha sido el primer domingo de mayo ni en todos los lugares. Pero en España se ha quedado así, y ya forma parte de la rutina.