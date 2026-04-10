Sánchez reta a Netanyahu: pide a la UE suspender el acuerdo de asociación con Israel

Pedro Sánchez sigue en su guerra contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El presidente del Gobierno ha pedido a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con el Estado de Israel.

Israel «está atropellando y violando muchos de los artículos del acuerdo de asociación» y asegura que España «está preparada para dar ese paso junto a otros muchos países europeos», ha asegurado Sánchez en el European Pulse Forum 2026, organizado por el medio de comunicación Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

En el mismo encuentro, el presidente español ha animado a «no permitir» que Líbano «se convierta en una nueva Gaza» y ha exigido que «ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia».

Según él, ni España ni Europa pueden quedarse «solamente en el lamento y la frustración». Además, ha animado a mirar a Gaza para saber «cuáles son las consecuencias de violar sistemáticamente el derecho internacional», ha añadido.

Ha rechazado mirar para otro lado ante las violaciones del derecho internacional y ante el uso del comercio como «armas contra supuestos socios», porque sería asumir el marco de debate y las formas de las fuerzas reaccionarias.

Nuevo orden mundial

El presidente del Gobierno ha instado a la Unión Europea y a los países «del sur global» a «no renunciar a ser un faro para el mundo para avanzar» y ha recordado que «no necesitamos unanimidad para avanzar; necesitamos voluntad y voluntad política», ha dicho en referencia al sistema de decisión de la UE y los vetos de Orbán.

Durante su intervención ha defendido que, en un momento en que detecta un retroceso en la solidaridad global, los líderes de Europa deben hacer lo que «esperan y desean sus ciudadanos», para él, deben involucrarse ante los desafíos globales de la humanidad y rearmarse moralmente.

«Europa no solo debe rearmarse para hacer frente a sus problemas de seguridad y de defensa, sino también debe hacerlo en lo moral para poder contribuir al desarrollo estable y de paz en el conjunto del mundo», ha zanjado.

Sánchez apuesta por China y África

Ante este nuevo orden mundial, Sánchez apuesta por abrirse «al comercio, al talento y a las ideas», haciendo referencia a los acuerdos con Mercosur, India, China, EE.UU. y África y también la apertura a la «migración legal, segura y ordenada».

Sánchez ha contrapuesto la posición de repliegue que ve en algunos países respecto al mundo con la que debe tomar Europa: «No hay que caer en la tentación de pensar que, en un mundo cada vez más tensionado, la solución es replegarse».