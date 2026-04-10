Netanyahu avisa a España que pagará «un precio inmediato» por la «guerra diplomática» de Sánchez contra Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado a España de «librar una guerra diplomática» contra su país. «España ha calumniado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo», ha denunciado el dirigente hebreo en un comunicado distribuido por el departamento de prensa del gobierno israelí.

En su mensaje, Netanyahu ha advertido que «Israel no permanecerá en silencio ante aquellos que nos atacan» y ha asegurado que no está dispuesto a tolerar «esta hipocresía ni esta hostilidad». «No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato», ha dicho.

Por ello ha anunciado la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), el organismo multinacional encargado de supervisar el alto el fuego en la Franja de Gaza. «Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios en lo que respecta al futuro de la región», ha señalado.

El Gobierno de Israel señaló que la exclusión de España del CMCC responde a lo que describió como una «obsesión antiisraelí» por parte del Ejecutivo de Sánchez. El alto el fuego supervisado por el CMCC fue establecido en el marco del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos en el enclave gazatí.

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se pronunció en términos similares a los de Netanyahu. Según Saar, el Gobierno de Sánchez tiene «un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan».

La decisión de Netanyahu supone un nuevo capítulo en el deterioro de las relaciones entre Israel y España desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. El Gobierno de Sánchez ha mantenido en los últimos meses una posición abiertamente crítica con las operaciones militares israelíes tanto en Gaza como en Líbano o Irán, lo que ha generado tensiones diplomáticas crecientes entre Madrid y Tel Aviv.