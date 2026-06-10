Los WhatsApp del Consell prueban que Mazón ordenó a su gobierno informar de la DANA desde primera hora

Los WhatsApp aportados a la causa por la vicepresidenta primera del Ejecutivo valenciano, Susana Camarero, e incluidos en que en aquel entonces era el grupo del Consell en esa red social, prueban que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ordenó a primerísima hora del 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, a todos sus consellers que informaran de todo lo que iba aconteciendo. Así, en uno de esos mensajes de primera hora, Carlos Mazón advierte a los miembros de su gobierno: «Cada uno que esté atento; vamos a dar datos parciales todo el día, si se puede».

Este miércoles ha declarado en calidad de testigo por la causa de la DANA y ante la juez Nuria Ruiz Tobarra la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero. En una parte de esa declaración se le ha solicitado si podía entregar los mensajes de sus grupos de WhatsApp que afectaban a la jornada del 29 de octubre de 2024. Uno de los grupos de WhatsApp que le han pedido en el juzgado ha sido el de los miembros del Consell en la parte concerniente a aquel 24 de octubre. Susana Camarero ha dudado porque las deliberaciones del Consell son secretas. Pero, en un receso, ha decidido entregar también los citados mensajes del grupo de aquel Consell.

Desde que esos mensajes se han conocido, la izquierda valenciana se agarra a uno de ellos en que Carlos Mazón ordena a sus consellers: «Inundad de datos los medios; desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente». Sin embargo, leídos en su conjunto, lo que manifiestan es un presidente que da órdenes a sus consellers sobre lo que tienen que hacer durante el día.

Así se desprende del anteriormente citado: «Cada uno que esté atento; vamos a dar datos parciales todo el día, si se puede». Pero, también, cuando ordena a varios consellers y, entre ellos, a Susana Camarero, que estén atentos «a goteras e incidentes en los centros».

Los mensajes arrancan muy temprano. A lo largo del día, los consellers siguen informando. Y Carlos Mazón, que tuvo Consell y agenda toda la mañana de aquel 29 de octubre de 2024 e informó a los medios durante esa misma mañana acerca de la situación meteorológica, no vuelve a intervenir, porque las órdenes están dadas y distribuidas. Pero sí interviene ante los medios para volver a hablar de la DANA cuando relata las previsiones de las que ha sido informado antes.