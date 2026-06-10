Susana Camarero sale reforzada de su declaración ante la juez de la DANA: reivindica su trabajo y destroza el relato del PSOE

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha reivindicado su trabajo en el transcurso de la declaración que desde las 10:00 horas presta en calidad de testigo ante la juez que instruye la causa de la DANA. Camarero ha recordado que ella no tenía competencias en la emergencia pero que, a pesar de ello, estuvo en todo momento pendiente de la situación de las residencias de mayores en su calidad de consellera de Servicios Sociales. Además, el relato de aquella jornada destroza también las tesis del PSOE.

Susana Camarero ha sido llamada a declarar por los fallecidos en las residencias valencianas durante la riada. Ha llegado a los juzgados a las 08:00 horas, para iniciar dos horas más tarde su comparecencia.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO el 24 de marzo de 2025, la Generalitat Valenciana trasladó a las residencias de mayores un protocolo de actuación ese 29 de octubre, el día de la DANA, que preveía todas las actuaciones que las residencias y centros de día debían poner en marcha en función del nivel emergencia.

El protocolo fue remitido desde la Conselleria de Bienestar Social, que dirige, como se ha dicho, la actual vicepresidenta Susana Camarero, e incluía que en caso de inundación debían abandonarse los sótanos y las plantas bajas.

La propia consellera Susana Camarero estuvo durante la jornada poniéndose en contacto con los municipios que se veían afectados por las lluvias. Uno de ellos, Paiporta, donde según las fuentes consultadas en torno a 100 personas lograron salvar la vida.

Pero, además, tal como también publicó este diario el 7 de mayo de 2025, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que entonces dirigía Susana Camarero elaboró un protocolo de actuación para las residencias de mayores en caso de lluvias, como las producidas este 29 de octubre con la DANA.

El citado protocolo, del que carecía la Generalitat Valenciana durante los ocho años de Gobierno de PSOE y Compromís, fue el enviado a las 09:52 horas del 29 de octubre, el día de la DANA, a 329 residencias y 190 centros de día a través de las direcciones de correo electrónico de los centros y de los facilitados por las propias empresas de que dependían en el caso de las de gestión privada, como la de Paiporta. Ésta es la parte del relato que destroza las tesis del PSOE.

En el transcurso de su declaración, Susana Camarero también ha dejado claro que no tuvo contacto con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, porque, como se ha dicho, ella no formaba parte de Emergencias.

No obstante, en el transcurso de su declaración, Susana Camarero ha defendido la tarea llevada a cabo por la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas. Esta última, investigada en la causa. Y ha relatado que ella estuvo en el CECOPI por la tarde y que en ese órgano, se habló de Forata y también de Utiel.

En el transcurso de su declaración se le han solicitado los chats de los grupos de WhatsApp en que participó aquel 29 de octubre.