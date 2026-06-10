El Gobierno aumenta en 150 millones el presupuesto para los centros de acogida de menas

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo de las suyas cada martes en Consejo de Ministros: aprueba temas de especial relevancia sin pasar por las Cortes Generales. En este caso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones –cartera dirigida por Elma Saiz– ha llevado una modificación de los límites de gasto para «cubrir necesidades adicionales de financiación en los programas de atención humanitaria y funcionamiento de centros de acogida». La cantidad extra aprobada para estos centros asciende a los casi 150 millones de euros, llegando a elevar el gasto total de dicha partida presupuestaria hasta los 833 millones.

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, ha sido la encargada de manejar los hilos de esta petición de financiación adicional. Por un lado, se van a tramitar 141 expedientes de gasto relacionados con material y suministros –relacionados con la atención humanitaria y el funcionamiento de los centros de acogida– por un valor cercano a los 34 millones de euros. Si bien son gastos del presente año, tendrán impacto directo en el próximo ejercicio del año 2027.

Por otro lado, de cara al período que abarca desde el 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, se van a añadir 782 millones de euros para «las necesidades previstas de la red de acogida». Ambas partidas presupuestarias ascienden a los 816 millones de euros que, sumados a los 17 millones de compromiso ya adquirido, la cifra se eleva a los 833 millones de euros para gastar en el tema en el que nos encauzamos.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2024 –el último que conocen los españoles debido a su prórroga– aparecen «Acciones en favor de los inmigrantes» dentro del programa 231H del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía, que desde hoy asciende a 833 millones, estaba cifrada en 688 millones de euros en las cuentas públicas.

El Gobierno, nuevamente, vuelve a deslegitimar la soberanía nacional que reside en las Cortes Generales, aprobando un aumento de cerca de 150 millones de euros para centros de acogida de menas sin votación alguna en sede parlamentaria.

5 millones más para «reparaciones, mantenimiento y conservación»

No ha sido el único movimiento del Consejo de Ministros en relación a este asunto. Debido a un nuevo encargo a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), el importe invertido en reparaciones, mantenimiento y conservación ascenderá a más de 6 millones de euros en detrimento del millón y medio presupuestado en las últimas cuentas públicas.

Dicho contrato tiene como objeto «prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios e instalaciones de titularidad pública de la Secretaría de Estado de Migraciones».