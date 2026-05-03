Carlos Sainz tampoco celebra estos puntos: «Es el coche que tendríamos que haber llevado a Australia»

Carlos Sainz tampoco celebró los puntos conseguidos este domingo en la carrera del Gran Premio de Miami. El piloto español fue noveno, pero al igual que hizo en China, donde dijo que él venía de festejar podios y victorias y no le alegraba esa novena posición, no se dio por contento. El madrileño indicó que a Williams aún le queda mucho margen de mejora en el Mundial de Fórmula 1 2026 pese a haberse recompuesto de su dramático inicio de año.

«Era el coche que teníamos que haber llevado a la carrera uno (Australia), que por los retrasos que ya sabéis que han ido pasando se ha tenido que retrasar hasta mayo, Miami. Por lo tanto, espero que todos esos problemas ya hayan terminado y ahora empecemos la recuperación y a llegar a las posiciones donde habíamos prometido estar al final del año pasado, que todavía estamos lejísimos. Hay que seguir trabajando duro y asegurarse de que no nos conformamos con esto. Queremos más», aseguró Sainz.

El mes de parón le ha sentado bien a la escudería británica, que ha vuelto a meter a sus dos pilotos entre los 10 primeros, ya que Alex Albon fue décimo por detrás de Sainz. Aun así, Williams sigue lejos de recuperar el quinto lugar de constructores obtenido en 2025. «El Alpine está a 3-5 décimas. Habrá que apretar los dientes», recordó el madrileño.

«Muy contento. Sabía que si conseguíamos salir bien, llegaríamos a los puntos, ayer no lo hicimos. Hoy he hecho una de mis salidas, que desde que cambió la reglamentación no es mi punto fuerte. Vuelta uno un poco de caos con los coches, parecían que querían acabar la carrera, pero lo hemos salvado con dificultades. A partir de ahí, he puesto mi ritmo, he adelantado un par de coches y me he puesto a tirar. Hemos sacado novenos en ritmo y en carrera, es el resultado que merecemos después de una mejora notable este fin de semana», valoró en primer lugar.

Sainz y el cambio de reglamento

El madrileño también le dio un voto de confianza al reglamento nuevo: «Tiene todavía potencial de mejora. Es momento de dejar de criticarlo, pero sí de seguir apretando para que siga habiendo cambios en la dirección correcta». Cabe recordar que en Miami ha habido ligeros retoques que no han acabado con los adelantamientos artificiales por el uso de energía.