Alonso y su estrategia para aprender en el hastío: «Pacté con Stroll y Checo esperarnos y entretenernos»

Fernando Alonso sabe que hundirse en estos momentos no sirve para nada. El piloto español está manteniendo la cabeza alta pese a la adversidad e incluso encuentra maneras de divertirse y aprender con uno de los peores coches de la parrilla, si no el más malo. Otros no harían lo mismo… El Mundial de Fórmula 1 2026 es un plato que se cocina a fuego lento para él porque las mejoras de Aston Martin no llegarán hasta el verano y se toma esta etapa como el precio a pagar por el sueño del éxito en unos meses o en 2027.

Este domingo en el Gran Premio de Miami, su estrategia para sacar algo positivo de otra carrera en el hastío con el defectuoso AMR26 fue pactar con su compañero de equipo, Lance Stroll, y con Checo Pérez (Cadillac) esperarse y jugar con la energía para estar preparados por si algún día llega el momento de realizar maniobras y adelantamientos decisivos aplicando el actual reglamento.

«Estábamos esperando ahí por si al final llovía por sorpresa, para intentar evitar una parada, pero tenemos tanta distancia con el 14º que, incluso evitando una parada, hubiésemos salido en la misma posición. Nos falta muchísimo para intentar aprovechar alguna triquiñuela», señaló Alonso sobre una estrategia que le llevó a aguantar 41 vueltas con el neumático medio, pero que tampoco hubiese resultado demasiado efectiva.

«Intentando entrenernos. Con Lance (Stroll) lo hablo siempre, de estar juntos y, si no, esperarnos aunque sea para aprender un poco en cuanto a gestión de energía, ya que no hemos hecho muchos kilómetros este invierno. Con Checo (Pérez) intentamos hacer lo mismo, un poco de entretenimiento, y teníamos un pelín más de ritmo que ellos», desveló, acerca del adelantamiento al veterano piloto de Cadillac al final de la carrera para ser decimoquinto, un resultado que ni le iba ni le venía a ninguno de los dos.

Alonso revela el plan y Checo lo confirma

Y ojo porque Checo no escondió ese duelo pactado con Alonso: «Espero que el Aston Martin no mejore muy rápido para seguir divirtiéndome con Fernando». «Tiene un gran modo de pilotar y es muy limpio. Pelear con él siempre es muy divertido porque es superagresivo y superinteligente. Sabes que cuando se aleja, algo está planeando. Y cuando se acerca, igual. Siempre planifica sus movimientos», reconoció el mexicano, que este año está de vuelta en la F1.