El cielo en buena parte de la provincia de Barcelona se presenta nuboso, con chubascos y tormentas que podrían ser intensos por la tarde, excepto en la costa. Las temperaturas mínimas se mantienen o descienden ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un leve aumento. El viento, inicialmente flojo, se intensificará del sur durante las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de mayo

Barcelona: nubes y probabilidad de lluvia por la tarde

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, ofreciendo algunas nubes que, aunque tímidas, podrían dejar caer alguna que otra gota. A medida que los habitantes comienzan su día, la temperatura ronda los 16 grados, pero la sensación térmica se siente un poco más fresca, como un susurro que invita a abrigarse. El viento sopla de forma suave, apenas con ráfagas que apenas causan picazón en la piel, creando un ambiente agradable a primera hora.

Ya por la tarde, la situación se complicará, ya que la previsión apunta a un aumento significativo en las probabilidades de lluvia. Las nubes se volverán más densas y la temperatura alcanzará los 22 grados, pero el ambiente se tornará pesado, con una humedad que podría rozar el 95%. Es recomendable tener un paraguas a mano, ya que la lluvia se hará presente con fuerza durante la tarde-noche, justo cuando el sol se despida a las 20:51, dejando una estela gris en el horizonte.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa intensa y chubascos inminentes

Una brisa intensa recorre L’Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana se presenta nublada, con temperaturas alrededor de 16 grados y una probabilidad de lluvias que aumentará durante el día. A medida que avance la jornada, el cielo se oscurecerá más y las posibilidades de chubascos intensos alcanzarán el 100% para la tarde y noche, propias de un otoño inquieto.

El contraste es notable; mientras la temperatura mínima se mantiene en 15 grados, el termómetro tocará los 22 por la tarde. La humedad puede llegar a ser agobiante, con picos del 95%. Además, el viento soplará desde el suroeste a 15 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h. Con el pronóstico de lluvias, lo más sensato es llevar siempre un paraguas a mano.

Ambiente gris y lluvioso hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un panorama gris y húmedo, ya que se espera una probabilidad de lluvia del 40% durante la mañana. Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 15 y 22 grados. Con el sol saliendo a las 6:44, la luz del día tendrá una duración de más de 14 horas, aunque la sensación térmica se mantendrá cerca de la mínima, creando un ambiente algo pesado.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando el 100% en la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará del sur a unos 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta 30 km/h, aportando un toque de frescura a la tarde, que, aunque húmeda, mostrará cielos parcialmente nublados.

Ambiente mayormente nublado y tranquilo en Sabadell

Las condiciones de tiempo en Sabadell se presentan hoy con un ambiente mayormente nuboso y temperaturas que alcanzan los 24 grados durante la tarde. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias a lo largo del día, las ráfagas de viento se mantendrán suaves, creando un panorama tranquilo y sin cambios drásticos.

Un día ideal para salir a pasear y disfrutar de un café al aire libre. La sensación templada acompaña bien las actividades diarias, así que es buen momento para aprovechar el tiempo y desconectar de la rutina.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET